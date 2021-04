Szívgyógyszerre van szüksége? Ezt tanácsolja a kardiológus

Azok, akik szív-érrendszeri betegségük miatt gyógyszerrel tudják rendezni értékeiket, megállítani az állapotromlást, csökkenteni a tüneteiket, többnyire egy életen át tartó gyógyszerszedésre kell, hogy berendezkedjenek. Éppen ezért érdemes megismerniük dr. Sztancsik Ilona, a KardioKözpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta, sportorvos tanácsait a gyógyszerszedéssel kapcsolatban.

A gyógyszer segítség

A kardiológiai okokból szedett gyógyszerekre - más hosszú távon szedendő gyógyszerekhez hasonlóan - úgy érdemes tekinteni, mint fontos segítségre. Ha ugyanis szükséges rosszként tekintünk rá, nem érezzük át, milyen jelentős hozzájárulást jelenthetnek az egészséghez. Ha a tünetek csökkentése céljából rendeli el a gyógyszert az orvos, konkrét visszajelzésünk lesz a hatásukról - ez esetben nyilván könnyebb megbarátkozni a szükségességükkel. Előfordul azonban, hogy a gyógyszerszedés célja a prognózis javítása, aminek eredménye nem ennyire egyértelmű, hiszen "csak" azt jelenti, hogy jó eséllyel nem lesz nagyobb bajunk. Fontos tehát annak belátása, hogy például egy-egy vérnyomáscsökkentő vagy koleszterincsökkentő nem gyors és látványos hatást eredményez, hanem - más faktorokkal együtt - remélhetőleg hosszú távú biztonságot.

Ezt érdemes tudni a szívgyógyszerekről

Amikor valaki szívgyógyszert kezd szedni, érdemes feljegyezni róla a legfontosabb tudnivalókat. Elsősorban a nevét és a hatóanyagát (ez mindig szerepel a csomagoláson). Ez utóbbi azért fontos, mert például külföldön nem biztos, hogy ugyanazon a néven fut a gyógyszer, de a hatóanyagot mindenhol azonosítani tudják. A hatóanyaggal kapcsolatban az is fontos, hogy néhány esetben csak ez szerepel a recepten, és ez alapján választ konkrét gyógyszert a gyógyszerész. Azonos hatóanyagból ugyanis több gyógyszer is forgalomban van, az "eredeti" gyógyszer után ugyanis megjelennek az általában olcsóbb generikumok.

A szívgyógyszerek fontos segítséget nyújtanak a betegnek. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A dobozra általában már a gyógyszerész ráírja az orvos által rendelt adagolást, ezt akkor is érdemes kérni, ha már ismert gyógyszerről van szó. Az összes szedett gyógyszerről érdemes listát írni, akár papíron, de még jobb, ha a telefonban elmentve. A telefonon érdemes egyébként a gyógyszerek fotóját is elmenteni. Ez azért fontos, mert váratlan helyzetben, esetleg vészhelyzetben is könnyen fel lehet így idézni a szedett gyógyszereket.

Érdemes mindig ugyanabban a napszakban szedni a gyógyszereket, az egymással való összehangolást pedig az orvossal egyeztetni. Hasznos segítség lehet az egy hétre előre feltölthető kis gyógyszeradagoló. Ha elfelejtettük bevenni az aktuális adagot, pótoljuk minél előbb. Azonban ha már nagyon közel vagyunk a következő adag időpontjához, hagyjuk ki az elfelejtett adagot és folytassuk az eredeti ritmust, nem szabad két adagot bevenni a kimaradó pótlására.

Egyes gyógyszerek (például a magas vérnyomásra szedettek) kihathatnak a szívritmusra, ezért rendszeresen ellenőrizzük a pulzusunkat és a változásokról számoljunk be a kezelőorvosunknak. Mindig gondolni kell arra, hogy legyen a gyógyszerekből utánpótlás. Nem érdemes nagy készleteket felhalmozni, de egyhavi adagot ajánlott otthon tartani. A gyógyszerek felíratásával kapcsolatban előre végig kell gondolni, melyek azok, amelyeket felírhat a háziorvos, melyek azok, amelyeket csak kardiológus rendelhet el, illetve mihez szükséges a háziorvosnak szakorvosi javaslat, amit kardiológus adhat meg.

A gyógyszerek árát is érdemes tekintetbe venni, hiszen ez hosszú évekre, akár örökre be kell, hogy épüljön a büdzsébe. Ne válasszunk önkényesen másik készítményt, ezt mindenképpen egyeztessük az orvossal. Amennyiben mellékhatások jelentkeznek, azokat jegyezzük fel és mindenképpen szóljunk róluk a kezelőorvosnak, aki tanácsot adhat, és szükség esetén változtathat is a gyógyszerelésen.

"A szív-érrendszeri betegségek kapcsán szedett gyógyszereknél a következetesség és az orvos-beteg együttműködés a legfontosabb" - hangsúlyozza dr. Sztancsik Ilona, aki hozzátette: "Éppen ezért arra biztatom a pácienseket, hogy merjenek kérdezni, tájékozódni és figyeljék a szervezetük reakcióit, ami számunkra is fontos visszajelzés. Megfelelő életmóddal és szükség esetén gyógyszerekkel kivédhetőek lehetnek a kardiovaszkuláris betegségekkel, eltérésekkel összefüggő súlyosabb következmények."