Súlyos betegséget jelezhet a karzsibbadás

A karunk különböző okok miatt zsibbadhat, fájhat, leggyakrabban a nyaki gerinc problémái okozzák ezt a tipikus tünetet. Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa arról beszélt, mikor érdemes karzsibbadás miatt kardiológiai kivizsgáláson részt venni.

Mozgásszervi okok vagy idegkárosodás

A zsibbadás gyakori panasz és jelenléte több betegségre is utalhat, ezért nagyon fontos, hogy a lehető legpontosabban meg tudjuk határozni afájdalomjellegét, hiszen ez fontos támpont a diagnózishoz. A banális okoktól (például elalvástól) eltekintve a zsibbadást nem szabad félvállról venni, mert akár súlyos betegségeket is előre jelezhet, ezért érdemes mielőbb kideríteni az okát.

A karzsibbadás akár hiperabdukciós szindrómát is jelezhet. Hogy pontosan mi ez a betegség, és mit tehetünk a gyógyulásért, az kiderül korábbi cikkünkből.

Gyakori, hogy rossz testtartás miatt a testrész elgémberedik, és zsibbadni kezd a kar, akár tartósan is. Az sem ritka, hogy mozgásszervi oka van a kar zsibbadásának. A nyaki gerinc szakaszon 7 csigolya gondoskodik a fej akadálytalan mozgásáról és a súly viseléséről. A gerinccsigolyák között porckorongok vannak, és sűrű ideghálózat fut a vállra, karra is, a csigolyák védelmében. Ez az oka annak, hogy ha a nyaki gerinccsigolyák tájéka fájdalmas, akkor az a vállba, a hátba és a karokba is kisugározhat. De a zsibbadás idegkárosodásra is utalhat, akár a lábban, akár a karban jelentkezik. Ennek hátterében állhat többek közt alkoholizmus,pajzsmirigyrendellenesség, májkárosodás, cukorbetegség vagy vitaminhiány.

Fontos lehet a kardiológiai kivizsgálás

Mivel a népesség fele hal meg szív- és érrendszeri betegségekben, ezért nagy figyelmet kell fordítani a betegségek megelőzésére és hatékony kezelésére. Különösen azért fontos a bizonyos időközönkénti kardiológiai kivizsgálás, mert a szívbetegségek zöme krónikusan, lassú folyamatként alakul ki, tehát időben felfedezve könnyebben kezelhetők.

Nem szabad félvállról venni ezt a tünetet. Fotó: Getty Images

A kivizsgálást érdemlő tünetek egyike lehet a karzsibbadás és/vagy fájdalom, főként, ha a bal karban kifejezettebb az érzés. Ilyen esetben mindenképpen ajánlott kardiológushoz fordulni, hiszen számos szív-érrendszeri betegség meghúzódhat a probléma mögött. Lehetséges például, hogy érszűkület, szívritmuszavar, szívelégtelenség, szívmegnagyobbodás, ingerületvezetési zavar, vagy éppen szívbillentyű-probléma miatt érez a beteg zsibbadást a karjában. Ugyanakkor tudni kell, hogy ha erős mellkasi fájdalom mellett zsibbad a bal kar, akkor a koszorúérgörcs és a szívinfarktus gyanúja is felmerülhet. A nyugalomban fél óránál tovább tartó szorító fájdalom kifejezetten fenyegető jel, ilyen esetben hívjunk mentőt.

Az anamnézis mellett eszközös vizsgálatok is kellenek

Ha egy beteg karzsibbadás miatt érkezik kivizsgálásra, nagyon alapos anamnézisfelvétellel kell kezdenünk, hiszen tudnunk kell, volt-e a családban már szív- és érbetegség, milyen egyéb tünetek jelentkeznek, milyen más betegségek vannak jelen a páciensnél. Amennyiben a mozgásszervi és egyéb okok kizárhatók, a nagylaborvizsgálat, a nyugalmi EKG, a szívultrahang segíthet az okok feltárásában.

Elképzelhető, hogy hasznos lehet a páciensnek, ha az arteriográfia segítségével feltérképezzük az erei állapotát, illetve szükséges lehet, hogy megtudjuk, hogyan reagál a terhelésre - erre szolgál a terheléses EKG -, vagy hogyan alakul egy napon keresztül a vérnyomása - ezt tudjuk monitorozni az ABPM-mel, vagyis a 24 órás vérnyomásméréssel - ismertette dr. Vaskó Péter. A vizsgálatok eredményeire épülő diagnózis után megkezdődhet a kezelés, ami akár olyan végzetes betegségeket is megelőzhet, mint a szívinfarktus, a hirtelen szívhalál, a stroke vagy a szívelégtelenség.