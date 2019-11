Növeli a szívproblémák esélyét ez a betegség

A szakemberek hárommillió amerikai beteg adatait elemezték. A pácienseket 28-féle rákkal diagnosztizálták az elmúlt 40 évben. A tudósok azt látták, hogy a daganatos betegségek túlélési aránya ugyan javul, de nagyobb gondot kellene fordítani a betegek kardiovaszkuláris állapotának folyamatos ellenőrzésére.

A daganatos betegek egy része nem a rákba hal bele, hanem szívbetegségbe. Fotó: iStock

A rákkezelés növeli a kockázatot

A tanulmányban vizsgált páciensek 38 százaléka hunyt el rákbetegségben, 11 százalékuk pedig valamilyen szív- és érrendszeri betegségben - utóbbi háromnegyede szívbetegség volt. Főként a hólyag-, a gége-, a prosztata-, a méh-, a bél- és a mellrák túlélői hunytak el szív- és érrendszeri betegségben.

A szívproblémák meglepő tüneteiről itt olvashat!

A rákos betegeknél a kemoterápia és a sugárkezelés miatt amúgy is magas a szív- és érrendszeri kockázat az első évben. A rizikó azonban később is magasabb marad a rákkal nem diagnosztizált népességhez képest. A tanulmány szerint tehát a daganatos betegek állandóan megnövekedett kockázatnak vannak kitéve. Amennyiben ezekkel a kockázatokkal tisztában vannak az orvosok és a betegek, az segíthet abban, hogy a páciensek egészséges életmóddal csökkenthessék a szív- és érrendszeri betegség kialakulását, és egyúttal a daganat visszatérésének kockázatát is - magyarázta Nicholas Zaorsky, az amerikai Penn Állami Rákintézet sugárterápiás onkológusa, a kutatás vezetője.

A rákbetegséget kezelő orvosoknak és a kardiológusoknak a kezdetektől együtt kellene működnie, és kialakítani egy olyan korai stratégiát, amely minimalizálja a rákot túlélő betegek szív- és érrendszeri problémáinak kialakulását - hangsúlyozta Metin Avkiran, a Brit Szívalapítvány orvosigazgatója.