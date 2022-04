Mutatjuk, mi lehet a só egészséges alternatívája

Hogyan fogyaszthatunk a mindennapokban több káliumot?

A túlzott, napi 5 grammot meghaladó sófogyasztás világszerte mintegy hárommillió halálesetért tehető felelőssé évente. Ötből négy haláleset az alacsony és közepes jövedelmű országokban történik, illetve a halálesetek közel fele a 70 éven aluli korosztályt érinti - olvasható az ausztráliai székhelyű George Institute for Global Health független orvosi kutatóintézet közleményében. A szervezet legfrissebb kutatási eredményei szerint a só kiváltása a bevezetőben említett sópótlóval egyaránt mérsékli a stroke, a szívroham és a korai elhalálozás veszélyét.

A túlzott sófogyasztás komoly egészségügyi kockázatot jelent hosszú távon. Fotó: Getty Images

A kutatók mintegy 21 ezer felnőttet toboroztak egy kísérlethez Kína 600 vidéki településén 2014 áprilisa és 2015 januárja között. A résztvevők egyik fele ingyenesen kapott annyi sópótlót, amennyi fedezte a háztartása szükségleteit mind a főzés, mind az élelmiszer-tartósítás terén. Eközben a kontrollcsoport tagjai továbbra is hagyományos konyhasót használtak ezekre a célokra. A résztvevőket ezután öt éven keresztül követte nyomon a kutatócsoport. Összesen több mint háromezren kaptak stroke-ot ez idő alatt, de a sópótlót használók körében 14 százalékkal alacsonyabbnak bizonyult az agyi érkatasztrófa előfordulása.

Vagyis pusztán a hagyományos konyhasó összetevőinek arányának megváltoztatása - kevesebb nátrium, több kálium - csökkentette az életveszélyes betegségek kialakulásának kockázatát. Az erről szóló tanulmányt már 2021 augusztusában közzétette a kutatóintézet, majd azóta további elemzésekkel azt is kimutatták, hogy a sópótló biztosításának költségei messze elmaradnak az egészségügyi kiadásoktól, amelyeket a stroke-os esetek megelőzése révén meg lehet spórolni. Mindez ráadásul akkor is érvényes lenne, ha a sópótlót a mai legmagasabb piaci ár másfélszereséért szereznék be. Mi több, egy Kínában széles körben elérhető sópótlót akár az aktuális ár tízszereséért is megérné beszerezni.

"Kutatásunk már kimutatta, hogy a sópótlók csökkentik a stroke, a szívroham és a korai elhalálozás kockázatát, de most már azt is elmondhatjuk, hogy csökkentik az egészségügyi kiadásokat is. A sópótlás egy különösen olcsó és hatékony eszköz az olyan országokban, ahol a nátriumbevitel főként az otthoni főzéshez használt sóból származik, amelyet tehát könnyedén kiválthatunk" - fogalmazott Thomas Lung, a George Institute for Global Health kutatója, a Circulation című folyóiratban megjelent tanulmány szenior szerzője. A szakember szerint a sópótlókat éppen ezért érdemes a sófogyasztás csökkentését célzó kampányok kulcsfontosságú elemévé tenni.