Mit tesz az erekkel a koleszterin?

A koleszterin szó hallatán általában csupa negatív hatás ugrik be, azonban fontos tudni, hogy a koleszterin nagyon fontos a szervezet számára. Szerepet kap a sejtek felépítésében, részt vesz a sejtmembránok alkotásában, és számos vegyület termelésében is. Nem csak élelmiszerekkel kerül a szervezetbe, hanem a máj is termeli.

A jó és a rossz koleszterin

A koleszterinnek két típusa van: az LDL és a HDL koleszterin. Ezek vérzsírok, melyek "utaznak" a szervezetben. Az LDL, azaz az alacsony sűrűségű lipoprotein, kapta a rossz koleszterin elnevezést. Ennek oka, hogy ha magas szintet mutat a vérben, könnyen okozhat érelmeszesedést, lerakódást. Az LDL nagy része ugyan visszakerül a májba, ahol kiválasztódik, azonban ha túl nagy mennyiségben visszük be a szervezetünkbe, akkor nem hasznosul, hanem plakkokat képez az érfalon. A HDL, azaz a magas sűrűségű lipoprotein, azonban felveszi a felesleges koleszterint, és visszaszállítja a májba.

Mitől emelkedhet meg a koleszterinszint?

A magas koleszterinszint hátterében több dolog is állhat. Ilyen például az egészségtelen zsírokban gazdag étrend, az örökletes tényezők, valamint bizonyos betegségek kialakulása is.

Örökletes ok lehet, ha a lipoproteineket alkotó fehérjék nagyban eltérnek egymástól, amely megemelheti a koleszterinszintet. Emellett a cukorbetegség, máj- és vesebetegségek, apajzsmirigybetegsége, de egyes gyógyszerek is okozhatnak magas értéket. Nagy rizikófaktor a mozgásszegény életmód, mely mellé nagy kalóriabevitel párosul. Az erekben lerakódó plakkok már fiatalabb korban is kialakulhatnak, ezért érdemes minél előbb áttérni a megfelelő életmódra.

A magas koleszterinszint elkerülhető, a megfelelő zsírok, zöldségek és mozgás beiktatásával

Hogyan alakul ki a lerakódás?

Mivel a koleszterin vér útján kering a szervezetben, többlet esetén az erek falára rakódik. Azok a vérzsírok, melyeket egyik sejt sem tudja felhasználni, illetve amiket a HDL koleszterin sem szállít vissza a májba, plakkokat, lerakódásokat alkotnak az erek falán, melyek később érelmeszesedéshez, azt követően pedig komolyabb szívbetegségekhez vezethetnek.

Azérelmeszesedésa szívbetegségek egyik leggyakoribb oka. Magyarországon az egyik vezető halálokként tartják számon. Kialakulásáért elsősorban a nem megfelelő életmód felelős, ugyanis a dohányzás, a magas vérnyomás, a mozgáshiány az elhízás és a stressz is felelőssé tehető. Habár bizonyos rizikófaktorok nem kikerülhetőek, a megfelelő életmód sokat segíthet a szövődmények elkerülésében.

Mit tehetünk ellene?

A már kialakult lerakódás nem visszafordítható, ezért a megfelelő életmód inkább a megelőzést segíti elő. Mivel a túlsúly növeli az LDL, és csökkenti a HDL koleszterin szintjét, ezért első lépésként érdemes megszabadulni a plusz kilóktól, amelyet kiegyensúlyozott és egészséges étrenddel és mozgással érhetünk el. Próbáljuk meg csökkenteni az állati zsírok fogyasztását, helyettük koncentráljunk a növényi olajokra, mint az olívaolaj, lenmagolaj, valamint az olajos magvakra, halakra, melyekben számos jó zsír található.

Érdemes növelni a zöldségek bevitelét, ugyanis a rostok segítenek a bélben lévő koleszterin felszívódásában. Emellett hanyagoljuk a finomított szénhidrátokat, helyettük válasszunk teljes kiőrlésű gabonákat, zabpelyhet. Iktassuk be az életünkbe a sportot is, és az ereink meg fogják hálálni az életmódváltást.