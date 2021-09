Milyen az élet szívinfarktus után?

A szívinfarktus utáni "új" élet kialakítása számos kérdést vethet fel az érintettekben. A legfontosabbakra Dr. Ferenczy Péter, a KardioKözpont kardiológusa válaszol.

Milyen kezelésre van szükség?

A szívinfarktus után alapvető fontosságú az életmódváltás, ami a legtöbb esetben a testsúly csökkentését, a fizikai aktivitás növelését és a dohányzás elhagyását jelenti. De a gyógyszeres kezelés is nélkülözhetetlen, amelynek figyelembe kell vennie természetesen az esetleges társbetegségeket is. A szívinfarktus után alkalmazott gyógyszereknek bizonyított hatásuk van az úgynevezett másodlagos (secunder) prevencióban, tehát megakadályozzák egy újabb szívinfarktus kialakulását.

Az infarktusos esetek 75 százaléka "első szívinfarktus", és ez megnehezíti a tünetek megjelenése utáni gyors reagálást. Ráadásul szívinfarktusok 45 százaléka úgynevezett "csendes" típus, ez pedig azt jelenti, hogy az azt elszenvedők jelentős része összetéveszti a tüneteket az emésztési zavarral vagy akár az influenzával.

Mennyi ideig szükséges pihenni szívinfarktus után?

A pihenés minden élethelyzetben fontos, különösen egy ilyen komoly esemény után. Nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő minőségű és mennyiségű éjszakai alvásra - ezért az alvászavarokat fontos kezelni -, és napközben is belefér egy kis pihenés, azonban alapvetően érdemes aktívnak lenni. Akár sportos életet élt valaki korábban, akár nem, feltétlenül szükséges a kardiológiai ajánláson alapuló mozgásterápiás program, néha pedig speciális gyógytorna is indokolt lehet.

Szívinfarktus után nagyon fontos a hosszú távú kardiológiai gondozás. Fotó: Getty Images

Mikor lehet visszatérni a munkához?

Még egy szövődménymentesen lezajlott szívinfarktus után is legalább 4-5 hét szükséges a regenerálódáshoz. (A kardiológiai rehabilitációs programok időtartama szokásosan 3 hét.) Szövődményes esetben vagy előrehaladott társbetegségek esetén viszont ez az időtartam lényegesen hosszabb is lehet - ennek eldöntése mindig személyre szabott.

Normális a hangulatzavar, depresszió?

Tipikusnak mondható, hogy a szívinfarktus után 2-6 hónappal egészen szélsőséges érzelmeket élnek meg az érintettek, a dühtől a szorongáson át a depresszióig. Hiszen ki ne ijedne meg egy ilyen esemény után, ha újra mellkasi fájdalmat tapasztalna? Az is természetes, ha valaki mérges azért, mert éppen vele történt ez, mások viszont a gyászreakcióhoz hasonlatos fázisokon mennek át. Mindazonáltal, ha tartósan fennállnak a depresszióra jellemző tünetek (például alvás- és evészavar, kilátástalanság érzése, kimerültség), akkor mindenképpen érdemes pszichológushoz, szükség esetén pszichiáterhez fordulni, hiszen így lesz teljes a felépülés.

Normális a szívinfarktus utáni mellkasi fájdalom?

A páciensek egy részénél kialakulhat angina pectoris, ami egyfajta gyorsan múló mellkasi fájdalom, amely tipikusan fizikai terhelés, nagyobb evés vagy intenzív érzelmek következtében jelentkezik. Akármilyen enyhének tűnik vagy gyorsan elmúlik, a mellkasifájdalommindenképpen olyan tünet, amit ellenőriztetni kell egy orvossal. Mivel pedig az első infarktus rizikófaktora lehet egy másodiknak is, ha erre utaló tünetek mutatkoznak, azonnal mentőt kell hívni.

Miért fontos a hosszú távú kardiológiai gondozás?

Röviden azért fontos részt venni a hosszú távú kardiológiai gondozásban, mert így védhető ki legjobb eséllyel egy második infarktus, így javító leghatékonyabban az életminőség, és így nyerhető vissza biztonságos módon a teljesítőképesség - emelte ki a szakember. "Sokan még ma is úgy gondolják, hogy egy jelentős szív-érrendszeri eseményt túlélve nincs más teendő, csak a felírt gyógyszerek szedése. A többi között ez a hozzáállás az oka annak, hogy bár Magyarországon a szív-érrendszeri halálozások száma 1990 óta fokozatosan csökken - aminek a koszorúérbetegek világszínvonalú katéteres ellátása az oka -, a 65 éves kor előtti szív- érrendszeri halálozás kétszerese az EU átlagának. Ennek pedig nem csak a rizikófaktorok magas aránya a magyarázata, de az első infarktus utáni életmód is az okok közé tartozik" - mutatott rá a kardiológus. A hosszú távú gondozás nem csak a gyógyszerek beállításáról szól, de az életmód reformjáról is, aminek éppúgy része a mozgás- és táplálkozásterápia, mint a pszichés gondozás.

Milyen életmódelemek a legfontosabbak?

A legegyszerűbb, ha az angol "ABC szabályt" vesszük alapul:

A (avoid tobbaco): kerüljük a dohányzást (a passzív dohányzást is).

B (become more active): mozogjunk többet. A rendszeres fizikai aktivitás nem csak a stressz kezelésében alapvető, de a súlyfelesleges leadásában is segít, hozzájárul továbbá a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentéséhez.