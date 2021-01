Miért van szükségünk magnéziumra?

Egy átlagos felnőtt szervezetében mindössze 25-30 gramm magnézium található, aminek körülbelül 50-60 százaléka a csontok részét képezi. Bár kis mennyiségben van jelen a testünkben, mégis egy rendkívül sokoldalú és nélkülözhetetlen ásványi anyagról van szó. A magnézium részt vesz az idegrendszer sejtjeinek működésében, segíti a csontok és fogak felépítését, de szabályozza a sejtek hártyájának áteresztőképességét is. Hatására nő az érfalak rugalmassága, a szívizom összehúzódó képessége javul, és csökken a ritmuszavarhoz vezető állapot kialakulásának veszélye - magyarán a magnézium nagyban javítja a szív munkájának hatásfokát.

Mi történik, ha nincs elegendő magnézium a szervezetünkben?

A felnőtt férfiak magnéziumszükséglete napi 350 milligramm, a nőké 250-300 milligramm, gyermekek esetében pedig ez az adag függ az életkoruktól és a testsúlyuktól is. A magnézium természetes úton a táplálkozás során jut a szervezetünkbe, ám a hiánya egyáltalán nem csak a rossz étrend miatt alakulhat ki. Betegségek, például bizonyos bélbetegségek is csökkenthetik a magnézium felszívódását, de könnyen kiürülhetnek a raktáraink például vízhajtó szedése során vagy hasmenés esetén is. Azt is tudni kell, hogy a stressz miatt, fokozott fizikai munka során, valamint terhesség és szoptatás alatt is megnő a szervezet magnéziumigénye, tehát ilyenkor az átlagos mennyiségnél többet kellene bevinnünk.

A magnéziumhiány legelső tüneteként fáradékonyság jelentkezhet. Fotó: Getty Images

Amennyiben szervezetünk magnéziumszintje lecsökken, számos kellemetlen tünettel kell szembenéznünk. A magnéziumhiány legelső tüneteként fáradékonyság, gyengeség jelentkezhet, de nagyon gyakori és igen jellegzetes tünete az izomgörcs, izomfájdalom is - például a szemek körüli apró izmok rángatózása is utalhat magnéziumhiányra. Mivel a magnézium a fájdalom érzékélésében is szerepet játszik, a hiánya csökkent fájdalomtűréssel is együtt járhat.

A magnézium - a kalciummal és a káliummal együtt - szívünk megfelelő működéséhez, valamint az egészséges keringés fenntartásához is elengedhetetlen, ezért a túl kevés magnézium szívritmuszavarokat is okozhat.

A magnéziumot természetes úton is lehet pótolni: fontos, hogy sok zöld színű növényt, például spenótot együnk, de a magvakban, dióban, mogyoróban, mandulában és a kakaóban is megtalálható. Sok növény tartalmaz tehát magnéziumot, ám rendszerint csak kis mennyiségben - ezért fordulhat elő, hogy egy stresszes, nehéz időszakban az élelemmel bevitt magnézium nem lesz elegendő szervezetünk számára. Ilyenkor van szükség gyógyszeres pótlásra.

Miért fontos a kálium a szervezetünk számára?

A magnéziumhoz hasonlóan a kálium is számos fontos feladatot tölt be a szervezetben. Nagy szerepe van a szív, az izmok, az idegek és a vese megfelelő működésének biztosításában, szükség van rá a vércukorszint szabályozásához, a gyomorsav termelődéséhez és számos enzim normális működéséhez is.

A felnőtteknek 4700 milligramm káliumra van szükségük naponta, míg a szoptató édesanyák igénye megnő, nekik 5100 milligrammot kell magukhoz venniük.

Milyen következményekkel járhat a káliumhiány?

A magnéziumhiányhoz hasonlóan a káliumhiány is gyakran fordulhat elő bizonyos bélbetegségek esetén, de ugyanígy könnyen kiürülhet szervezetünk raktárkészlete hasmenéstől, hányástól vagy akár hashajtók szedésétől is. Ha nem iszunk elég folyadékot, erősen izzadunk, vagy komoly fizikai megterhelésen esünk át, akkor is kialakulhat káliumhiány szervezetünkben.

Káliumhiányra utalhat a kimerültség, izomgyengeség, de szívritmuszavar, szédülés, székrekedés, hányinger és görcsök is jelezhetik. Egyik vagy másik panasz megléte még nem jelenti automatikusan a káliumhiányt, de ha több tünet is jelentkezik, és ezek mellett olyan életmódbeli tényezők is jelen vannak, mint például a túl kevés folyadékbevitel, akkor már érdemes gyanakodni erre a problémára. És azt sem árt tudni, hogy gyakran a szervezet nem megfelelő káliumszintje okozza a magas vérnyomást is.

Természetes módon a káliumot is étkezéssel visszük be a szervezetünkbe. Nagy mennyiséget tartalmaz például a burgonya, a spenót és a petrezselyem, vagy éppen a banán, a kivi, a füge, az avokádó, a szőlő és az őszibarack. Mivel a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez nélkülözhetetlen ásványi anyagról van szó, kifejezetten fontos, hogy megfelelő táplálkozással és ha kell, gyógyszeres pótlással biztosítsuk szervezetünk számára a megfelelő káliumbevitelt.

A káliumhiány gyakran magnéziumhiánnyal jár együtt

A szívritmuszavar sok esetben a kálium és a magnézium kettős hiányának következménye. Ha tehát szapora szívverést tapasztalunk, mindenképpen keressünk fel egy szakembert, hogy kiderítsük, valóban a magnézium- és/vagy káliumhiány okozza-e a problémánkat. Az orvossal való egyeztetés után pedig neki is láthatunk e két nélkülözhetetlen ásványi anyag pótlásának.

Panangin Forte, segíti a szívműködést

Vény nélkül kapható gyógyszer. A kezelőorvos jóváhagyásával.

A Panangin Forte tabletta kálium-aszpartát és magnézium-aszpartát összetételű komplex hatóanyag-kombinációjának köszönhetően elősegíti a megfelelő szívműködést és hozzájárul a szív- és keringési rendszer egészségéhez. A Panangin Forte készítmény alkalmas lehet a krónikus szívbetegségek (szívelégtelenség, szívinfarktus utáni állapot) és szívritmuszavarok (elsősorban ventricularis arrhythmiák) kezelésének kiegészítésére is. A gyógyszer vény nélkül kapható, de szedése csak orvosi ellenőrzés mellett ajánlott.