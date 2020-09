Mellkasi fájdalom bal oldalon? Ez okozhatja

Bár sokan rögtön szívproblémákra gyanakodnak, a test bal oldalán több szerv is lehet afájdalomforrása, mint a tüdő, a gyomor, a bél, a hasnyálmirigy, a bordák, a lép. Az orvosok a baloldali fájdalmat két nagy csoportra szokták osztani: szíveredetűre és emésztési eredetűre.

Milyen fájdalmat okoz a szívinfarktus?

Bár a szív valóban bal oldalon van, a szívinfarktus során leggyakrabban a mellkas közepén jelentkezik a fájdalom, bár valóban előfordul, hogy a bal oldalra koncentrálódik. Egy nagyon erős, nyomó vagy préselő érzésről van szó, amely tovább tart néhány percnél és vissza-visszatér. (Ugyanakkor infarktust átélt idősebbek, nők és cukorbetegek néha ennél jóval enyhébb fájdalomról számolnak be.) Mentőt kell hívni, ha további tünetek is megjelennek, mint erős izzadás, hányinger, hányás, légszomj, kisugárzó fájdalom a vállakban, karokban, állkapocsban, hátban (bár máshol is érezhető lehet), félelem.

Mint azt dr. Sztancsik Ilona, a KardioKözpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta elmondta, az infarktuson kívül más szív-érrendszeri betegségek is állhatnak a bal oldali fájdalom mögött. "Elsősorban ilyen az angina, ami akkor jelentkezik, ha a szívizomzat nem jut elég oxigénhez. Mivel a tünetek nagyon hasonlóak a szívinfarktuséhoz, mindenképpen segítséget kell kérni. Ha kiderül, hogy "csak" angináról van szó, akkor is fontos a kezelés, mert az állapot veszélyessé válhat és növeli a valódi infarktus rizikóját is. A másik, hasonló tüneteket okozó betegség a szívburokgyulladás. Ilyenkor a szívet körülvevő kétrétegű hártya rétegei közé folyadék kerül, és idült vagy akut betegséget okoz. A betegség legjellemzőbb tünete a szúró mellkasi fájdalom, ami légzéskor felerősödik, és üléskor általában enyhül. A hosszú ideig tartó gyengeség mellett segít a pericarditis felismerésében a vele járó köhögés, a légszomj, a hidegrázás, az izzadás és alázis. A kórházi kezelés elengedhetetlen" - hangsúlyozza a szakember.

Nem csak szívinfarktus vagy angina idézhet elő bal oldali mellkasi fájdalmat. Fotó: Getty Images

Az emésztőrendszer is okozhat ilyen fájdalmat

Gyakran arefluxokozza a bal oldali mellkasi fájdalmat. Refluxról akkor beszélünk, ha a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, sőt, akár a garatba, szájüregbe is felkerül. Így olyan panaszok jelennek meg, mint a gyomorégés, a rossz szájíz, a szájüregi égés, savas felböfögés. Az égő érzés a mellkas középvonalában jelentkezik, a gyomorszájtól egészen a torokig tarthat, kisugározhat a nyak, az áll, a karok és a lapocka felé is. Súlyosabb esetben mellkasi fájdalom is kialakulhat szövődményként, ami a szívinfarktushoz hasonló fájdalmat is okozhat.

A gyomornyálkahártya-gyulladás vagy gastritis gyakran a rendszeres alkoholfogyasztás, a túl nagy mennyiségű, nehezen emészthető, savas étkezés, a dohányzás talaján alakul ki, de okozhatják egyes, nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentők is. Ha azonban az derül ki, hogy a Helicobacter pylori a "bűnös" a mellkasi égő fájdalom okozásában, szükség lehet antibiotikumos kezelésre is - de erről csak szakorvos dönthet.

A heveny hasnyálmirigy gyulladás nagyon komoly fájdalommal jelentkezik a has felső részében és a mellkasban. Gyors pulzus, láz, hányinger, hányás kíséri. A krónikus formában ezek a fájdalmas epizódok vissza-visszatérnek, hasmenéssel, hányással kísérve. A kezelés az első esetben azonnali ellátást jelent, a második esetben folyamatos szakorvosi kontrollt.

A kardiológiai kivizsgálás elengedhetetlen

"A mellkas bal oldalán vagy akár a teljes mellkasi részen jelentkező fájdalom forrását mindenképpen meg kell keresni" - hangsúlyozza Sztancsik doktornő, aki hozzátette: "Ez azért is fontos, mert ki kell zárni az olyan lehetséges okokat is, mint a mellhártya-gyulladás vagy a lép betegségei. Ha pedig a kardiológiai vizit, a nagylabor, a nyugalmi- és terheléses EKG vagy a szívultrahangos vizsgálat során kiderül, hogy mégis szív eredetű a panasz, a mielőbb elkezdett kezeléssel komoly, akár életet veszélyeztető állapotokat előzhetünk meg."