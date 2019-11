Meglepő tünetek, amik szívproblémára utalhatnak

Fejfájás

Ha afejfájáscsak ritkán jelentkezik, és akkor sem túlságosan kínzó, nagy valószínűséggel nem kell aggódnunk. Amennyiben azonban rendszeresen vissza-visszatér, rendkívül hosszan tart és nagy fájdalommal jár, úgy dr. Nieca Goldberg kardiológus szerint akáraneurizmais állhat a háttérben. "Ilyen esetben a fejfájás gyakran társulhat nyakmerevséggel, szédüléssel, a betegnek pedig minél hamarabbi orvosi segítségre van szüksége" - hívta fel a figyelmet a szakember. Az aneurizma egy éren lévő kiboltosulás, amely ha kireped, életveszélyes állapotot tud előidézni. Általában az agyban alakul ki, de máshol is megjelenhet. Mint azt korábbi cikkünkben írtuk, ha a mellkasban, az aortán jön létre, úgy a szívinfarktus tünetei, többi között az erős mellkasi fájdalmak is árulkodóak lehetnek.

Alvászavar

Egy 2003-as felmérés szerint a megkérdezett nők fele tapasztalt kellemetlen alvászavarokat hetekkel azelőtt, hogy szívrohamot kapott volna. A figyelmeztető jelek a következők lehetnek: nehezen alszunk el, éjszaka többször is felébredünk, noha ez korábban nem volt jellemző, illetve annak ellenére is fáradtnak érezzük magunkat, hogy eleget alszunk.

Szédülés

A szédülés is elég általános tünet ahhoz, hogy ne gondoljunk rögtön szívbetegségre. Teljesen normális, hogy ha túl gyorsan állunk fel, esetleg régóta nem ittunk, ettünk, akkor megszédülünk - úgy érezzük, forog velünk a világ, elvesztjük egyensúlyunkat, akár még hányingerünk is lehet. Az állandóan jelentkező szédülést azonban érdemes kivizsgálni, mert szívprobléma is előidézheti - húzta alá dr. Goldberg. Fennáll a veszélye, hogy az artériák beszűkülése, elzáródása, vagy valamilyen szívbillentyű-probléma van rossz hatással a vérnyomásunkra.

Kimerültség

Szívproblémára a kimerültség kapcsán asszociálunk a legkevésbé, a panaszt ugyanis rengeteg minden - stressz, alváshiány stb. - kiválthatja. Dr. Goldberg szerint akkor érdemes gyanakodni, ha normál esetben semmi problémánk nincs az energiaszintünkkel, az utóbbi időben azonban úgy érezzük, olyan fáradtak vagyunk, hogy még néhány lépcsőfok megmászása is problémát okoz. "Szintén figyelmeztető jel lehet, ha olyan típusú kimerültséget érzünk, mint amilyet lebetegedés, nátha, influenza előtti napokban szoktunk tapasztalni" - így a szakember, aki szerint a szívelégtelenség gyakran jár együtt vészes kimerültséggel.

Gyomorfájdalom

A legtöbben azt gondolják, a szívprobléma által okozottfájdalomközvetlenül a mellkasban, a szív tájékán vagy a bal karunkban érezhető. Amit azonban sokan nem tudnak, hogy a fájdalom sokszor kisugárzik a test más részeibe. "Nem ritka, hogy a pácienseim gyomorfájdalomra panaszkodnak, amit valójában szívprobléma okoz" - szögezte le a kardiológus, aki szerint, bár ez a tünet ártalmatlanabb dologra, így náthára vagy gyomorégésre is utalhat, ha ezelőtt soha nem tapasztaltuk, mindenképpen forduljunk szakemberhez.

Torok- vagy állkapocsfájdalom

A gyomorfájdalomhoz hasonlóan a torok- vagy állkapocsfájdalom is nehezen összeegyeztethető a különféle szívproblémákkal, pedig dr. Charles Chambers, a Penn State Hersey Szív- és Érrendszeri Intézet kardiológusa szerint a szívinfarktus egyik tüneteként is szokták azonosítani. Önmagában nem ad okot az aggodalomra, általában megfázásra, izomműködési rendellenességre, esetleg valamilyen arcüregproblémára figyelmeztethet. Egyértelműen szívinfarktusról van azonban szó, ha a fájdalom a mellkas közepéből indul ki, és a torok, állkapocs felé sugárzik.

Lábdagadás

A lábdagadás meglehetősen gyakori szimptóma, és számos ok állhat mögötte. Gyakran szívbillentyű-problémára, például pangásos szívelégtelenségre utal. Ahogy korábbi cikkünkből is kiderül, ilyenkor a szívnek nehézséget okoz, hogy megfelelő mennyiségű vért pumpáljon a testbe, a szervezet azonban különféle módszerekkel megpróbálja ezt kompenzálni. Az egyik ilyen lehetőség a vesék fokozott só- és a szervezet vízvisszatartása, a visszatartott víz ugyanis növeli az erekben keringő vér mennyiségét, ezáltal javítja a keringést. Megvan azonban az a veszélye, hogy a folyadékfelesleg kilép a keringésből, majd különböző testrészeken gyűlik össze - például a lábaknál -, és ödémát okoz. Dr. Goldberg figyelmeztetett: ha azt tapasztaljuk, hogy a dagadás egyre rosszabb, és más testrészeken is megjelenik, azonnal forduljunk szakemberhez.

Ájulás

Akkor ájulunk el, ha a vérnyomásunk leesik, amit a sokáig tartó éhezéstől kezdve a különböző gyógyszereken át a kimerültségig bármi előidézhet. Sokszor azonban komolyabb a probléma gyökere: a szívbillentyű működési rendellenessége például, ami akadályozza a vér áramlását, a túl lassú vagy éppen a túl gyors szívverés, esetleg az aorta (a szívből kivezető fő ütőér) repedése - mutatott rá dr. Goldberg. Azájulásönmagában nem kóros, ha viszont visszatérő jelenség, és az öntudatlan állapot sokáig tart, esetleg más tüneteket is tapasztalunk, célszerű orvos segítségét kérni.

