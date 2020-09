Meglepő dolgok, amik ártanak a szívnek

Szívünk az egyik legfontosabb szervünk, így egészsége érdekében életmódunkon is érdemes változtatni. Ám hiába az egészséges táplálkozás és a rendszeresen mozgás, ha apró, de annál lényegesebb dolgokkal mégis ártunk magunknak.

Lássuk, mik azok az ártalmatlannak tűnő hétköznapi szokások, amelyeket érdemes lenne elhagyni, vagy legalább változtatni rajtuk. Tévé előtti henyélés Ha naponta több órát ülünk a tévé előtt - még ha mellette rendszeresen sportolunk is - megnövelheti a szívroham és a stroke kockázatát. Ennek oka, hogy a mozgás hiánya negatívan befolyásolhatja a vérzsír- és vércukorszintet. Mi a megoldás? Tévénézés közben legalább 15 percenként keljünk fel és mozogjunk egy kicsit. Tévénézés közben legalább 15 percenként keljünk fel és mozogjunk egy kicsit.

Horkolás

A horkolás nem csak bosszantó, de veszélyes is tud lenni, gyakran ugyanis az alvási apnoe egyik fő tünete. Ez a súlyos alvászavar pedig összefügghet a magas vérnyomással, stroke-kal és szívelégtelenséggel is.

Mi a megoldás?

Mindenképpen orvosi kivizsgálásra van szükség.

Elhanyagolt szájhigiénia

A fogínygyulladás gyakran a szívbetegségek előfutára. A fog- vagy ínygyulladásnál jelen lévő baktériumok ugyanis könnyen be tudnak jutni a véráramba, és ahogy a szánkban úgy az erekben is gyulladást tudnak okozni. Ez pedig érelmeszesedéshez, vérrögképződéshez vezethet, amikből pedig könnyen szívinfarktus vagy stroke is kialakulhat.

Mi a megoldás?

Rendszeresen, legalább évente látogassuk meg fogorvosunkat.

Kevés zöldség- és gyümölcsfogyasztás

Kutatások szerint 20 százalékkal csökken a szívbetegségek és a stroke kockázata azoknál, akik naponta több mint 5 adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak.

Mi a megoldás?

Egyszerű, építsen be minél több egészséges zöldséget és gyümölcsöt mindennapi étrendjébe.

Túl sok alhoholfogyasztás

A mérsékelt ivás (főleg, ha vörösborról van szó) még jót is tehet az egészségünknek, ám a mértéktelenséggel komoly gondokat okozhatunk. A túlzott alkoholfogyasztás azonban magas vérnyomást, magas vérzsírszintet és a szívelégtelenséget is okozhat,

Mi a megoldás?

Férfiak esetében az alacsony kockázatú alkoholfogyasztás 4, vagy annál kevesebb átlagos mennyiségű italt jelent naponta, nőknél pedig 3, vagy annál kevesebb italt naponta.

