Megbetegít, ha rossz a kapcsolatunk a családdal

A kiegyensúlyozott családi háttér nem csak lelki és anyagi biztonságot jelent, de az egészségünket is alapvetően befolyásolja. Egy friss kutatás megállapította, hogy alacsonyabb arányban fordulnak elő bizonyos krónikus betegségek azoknál, akik jó kapcsolatot ápolnak a családjukkal, vagyis a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, nagybácsikkal és nagynénikkel.

A családunk teheti tönkre az egészségünket

A Journal of Family Psychology című szaklapban publikált kutatás közel háromezer ember egészségi adatait és családi hátterét vetette össze 1995 és 2014 között. A vizsgát személyek átlagéletkora 45 év volt, és a megadott 19 évben többféle betegség előfordulását is vizsgálták náluk a migréntől egészen a stroke-ig. Egy tesztet is ki kellett tölteniük, amely nagyrészt a párkapcsolatra és a tágabb családi környezetre összpontosított. Külön kérdések vonatkoztak a párkapcsolatra, illetve a családra is, tehát arra voltak kíváncsiak, hogy a magánélet mennyire befolyásolta az egészségüket.

Az egészségünket is befolyásolja, hogy milyen a kapcsolatunk a családunkkal. Fotó: iStock

Az eredmények valóban állapítottak meg összefüggést: azoknál az embereknél ugyanis, akik nem ápoltak jó kapcsolatot a kiterjedtebb rokonságukkal, nagyobb arányban fordultak elő komolyabb, krónikus betegségek (szívbetegségek, magas vérnyomás), és az általános egészségi állapotuk is rosszabb volt. Úgy tűnik azonban, a párkapcsolati problémák nincsenek ránk ilyen hatással, a rossz házastársi kapcsolat és a rossz egészség között nem találtak komolyabb összefüggéseket.

Ez meglepő, hiszen általában a házastársak rendszerint jóval több időt töltenek egymással, mint a családtagjaikkal, tehát az lenne a logikus, ha ez a kapcsolat lenne a mérvadóbb az egészségi állapot tekintetében is. Másrészről persze a párválasztás nem mindig szól egy életre, míg a családunk helyett nem választhatunk újat, ha nem jönnénk ki velük megfelelően.

Forrás: CNN