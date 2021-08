Magas vérnyomás: az érintettek fele nem is tud a bajáról

Magas vérnyomásról az orvosok akkor beszélnek, ha a vérnyomásérték 140/90 fölött van. Amagas vérnyomásokozta szív- és érrendszeri betegségek vagy stroke miatt évente 8,5 millió ember hal meg. A magas vérnyomás a vezető halálozási és betegségkiváltó ok világszerte, amely növeli az agy- és veseproblémák kockázatát is.

Az érintettek fele nem is tudja, hogy magas vérnyomással küzd. Fotó: Getty Images

A magyar férfiak közül sokan küzdenek ezzel

2019-ben Dél-Korea, Kanada és Izland volt a három ország, ahol a betegséget a legjobban ellenőrzés alatt tartották, őket követte az Egyesült Államok, Costa Rica, Németország, Portugália és Tajvan. Ezzel szemben Magyarországon, Paraguayban és Lengyelországban különösen magas az ilyen betegek aránya a férfiak körében, a nők körében pedig a Dominikai Köztársaságban, Jamaicában és Paraguayban a leggyakoribb a magas vérnyomás.

Mit lehet tenni ellene?

A betegségre vannak jó és hatékony gyógyszerek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. A szervezet ajánlásai szerint a nem túl magas vérnyomást az életmód megváltoztatásával is lehet csökkenteni - mutatott rá Majid Ezzati, a nemrégiben publikált kutatás vezetője. Mint mondta, több zöldség és gyümölcs, illetve kevesebb só fogyasztásával máris sokat tehetünk egészségünk érdekében, de a rendszeres testmozgás is segíthet a magas vérnyomás mérséklésében.