Magas vényomás: miért bűnös a só?

Magyarországon a felnőttek 16-20 százaléka, a 60 éven felüliek több mint fele magasvérnyomás-betegségben szenved. A néma gyilkosnak is nevezett népbetegségre nagy figyelmet kell fordítani, mert sokáig tünetmentes maradhat, ám szövődményeinek kialakulásakor már maradandó károsodással kell számolni. Ugyanakkor van néhány tünet, amelynek megjelenésekor érdemes kardiológushoz fordulni. Ezek az alábbiak:

- reggelente jelentkező fejfájás,

- tompafájdaloma tarkóban, a halántékban, amely lehajláskor fokozódik,

- romló koncentráció, egyensúlyérzék,

- verejtékezés,

- múló látászavar.

A magas vérnyomás sokáig titokban maradhat, de pusztító a hatása

Dr. Kapocsi Judit, a Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája elmondta, hogy amennyiben nincsenek tünetek, ám a családban már előfordultmagas vérnyomásbetegség, szintén fontos a rendszeres orvosi ellenőrzés, ugyanis a betegségre való hajlam örökölhető. Természetesen azzal is tisztában kell lenni, hogy a magas vérnyomás kialakulását az életmód is nagymértékben befolyásolja. Emeli a vérnyomást például a dohányzás, a stressz, a fokozott koffeinfogyasztás, a mozgásszegény életmód, azelhízásés a túlzott sófogyasztás is.

Miért éppen a só a bűnös?

A só a benne lévő nátrium miatt emeli a vérnyomást. A sófogyasztás olyan releváns kérdés a magas vérnyomásban, hogy a WHO is hangsúlyozza a sóbevitel csökkentésének fontosságát. Ez ugyanis az egyik legegyszerűbb módja a magas vérnyomás és ezáltal a stroke, az érelmeszesedés, valamint a szív- és vesebetegség kockázatainak mérséklésére. A sóbevitel 5 g/nap alá redukálása (ami körülbelül 1 teáskanálnyi mennyiségnek felel meg) a stroke kockázatát 23 százalékkal, a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 17 százalékkal csökkenti. A magasvérnyomás-betegek ajánlott napi nátriumbevitele 2-3,5 mg. Ugyanakkor a magyar lakosság sófogyasztása jelentősen meghaladja az ajánlott értékeket: jelenleg a férfiak átlagosan 17,2 gramm, a nők mintegy 12 gramm sót fogyasztanak naponta, ami 3-3,5-szerese az ajánlottnak.

Mire kellene figyelni? Elsősorban kevés és nátriumszegény sót kellene használnunk, másodsorban érdemes visszafogottan fogyasztani a magasabb sótartalmú élelmiszerekből, mint a húskészítmények, a készételek, a reggeli gabonafélék, a chipsek és a sós rágcsálnivalók, a szószok és az ételízesítők.

Megelőzés és kezelés

A magas vérnyomást feltétlenül kezelni kell a komoly szövődmények elkerülése végett. A sikeres kezeléshez pedig a pontosan beállított gyógyszerek szedésén kívül az életmódon is változtatni kell, akár egy profi életmódprogram segítségével. Az életmódnak ugyanis önmagában is gyógyító hatása van. Kutatások bizonyítják, hogy a testsúly normalizálása, a sóbevitel, az alkoholfogyasztás mérséklése, a fizika aktivitás fokozása, és a dohányzás elhagyása jelentős vérnyomás csökkenést eredményez.

Ugyan az utóbbi néhány évben javultak a statisztikák, még mindig a lakosság közel negyede magas vérnyomással él Magyarországon. Sokan nem veszik komolyan a minden nyolcadik halálesettel összefüggésbe hozható hipertóniát, de vannak, akik nem is tudják, hogy érintettek. Hogyan hívhatja fel a figyelmet a háziorvos? Részletek!

Sokan ajánlják a DASH-diétát, amelynek lényege a naponta négyszeri gyümölcs, zöldség, két-három alkalommal sovány tejtermék fogyasztása, a rendszeres halevés, és a fehér húsok előtérbe helyezése. A nem gyógyszeres kezelési formák közül a túlsúly esetén alkalmazott testsúlycsökkentés a leghatékonyabb: 10 kg fogyás a szisztolés vérnyomásértéket 5-15 Hgmm-rel mérsékli. Amennyiben tehát bárki a legkisebb tünetet érzékeli magán - gyengeséget, légszomjat, mellkasi szorítást, vagy akár csak diszkomfortérzést, szédülést, "rendetlenkedő" szívverést -, vagy többször mér emelkedett vérnyomás-értéket, vegye komolyan a jeleket, és forduljon kardiológushoz, hipertonológushoz!