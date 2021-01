Kiderült, napi egy pohár bor is bajt okoz

Az említett szívritmuszavar kockázata 16 százalékkal magasabb azok körében, akik naponta megisznak egy kis pohár alkoholt, mint azok esetében, akik teljesen tartózkodnak az alkoholtól - állapította meg a Hamburg-eppendorfi Egyetem kutatócsoportja Renate Schnabel vezetésével. A kardiológus ezért óva int a gyakran hallott ajánlástól, miszerint egy pohár bor naponta védi a szívet. Szerinte ez csak korlátozott mértékben igaz.

Ismeretes, hogy a rendszeresen sok alkoholt fogyasztó embereknél nagyobb a szívelégtelenség kockázata, a szívelégtelenség pedig növelheti a pitvarfibrilláció, más néven pitvarremegés gyakoriságát is. Mindazonáltal több kutatás szerint is megemelkedik a szívproblémák veszélye azok esetében is, akik soha nem fogyasztanak alkoholt. A vizsgálatok gyakran oda futnak ki, hogy a rizikó alacsonyabb az alkoholt mérsékelten fogyasztók körében, és aztán annál magasabbra emelkedik, minél több szeszesitalt fogyaszt valaki.

Egy friss kutatás szerint már napi egy pohár ital is fokozza a pitvarfibrilláció kockázatát. Fotó: Getty Images

A mostani tanulmányban is arra a megállapításra jutottak a kutatók, hogy mértékletes alkoholfogyasztás esetén kisebb a szívelégtelenség kockázata, mint az absztinenseknél. Nem találtak hasonló rizikócsökkenést ugyanakkor a pitvarfibrilláció tekintetében. Ez egyszersmind arra enged következtetni, hogy a magasabb pitvarfibrilláció-kockázatot nem a szívelégtelenség okozza kis mennyiségű alkoholfogyasztás mellett.

"Korábbi tanulmányok nem vizsgálták behatóan ezt a kérdést, bár összefüggéseket mutattak ki az alkoholfogyasztás és egyéb szív- és érrendszeri problémák - így a szívinfarktus vagy a szívelégtelenség - között. Mostani tanulmányunkban ki tudtuk viszont mutatni, hogy már a csekély, de rendszeres alkoholfogyasztás is növelheti a pitvari fibrilláció kockázatát" - magyarázta Renate Schnabel. A kutatók 12 gramm tiszta etanolban állapították meg az alkohol kis mennyiségét, ami 125 milliliter bornak, egy pohár sörnek vagy négy centiliter töménynek felel meg.

A tanulmányban közel 108 ezer olyan személy adatait elemezték ki, akik 1982 és 2010 között vettek részt öt különböző kutatás valamelyikében Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában és Olaszországban. Az adott kutatás kezdetén 100 ezer résztvevő nem tapasztalt még pitvari fibrillációt, átlagéletkoruk 48 év volt. A csaknem 14 évig tartó utókövetéses időszakban 5854 embernél alakult ki pitvarremegés. Az alkoholfogyasztás és a pitvari fibrilláció kockázata közötti összefüggések hasonlóak voltak minden szeszesital-féleség esetében, továbbá a férfiak és nők esetében is.

Összességében tehát napi egyetlen ital mintegy 16 százalékkal növelte meg a pitvarfibrilláció kialakulásának valószínűségét azokkal összehasonlítva, akik egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt. A kockázat ezt követően tovább növekszik az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függően: napi két adag alkohol mellett 28, napi egy adag mellett 47 százalékkal mutatott ki magasabb rizikót a European Heart Journal szakfolyóiratban publikált tanulmány. Mindemellett egyelőre nem ismert, milyen pontos mechanizmusokon keresztül vezet a kis mennyiségű alkoholbevitel pitvarfibrillációhoz.