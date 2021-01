Jelek, hogy a szívünk nem működik jól

A karokba kisugárzó fájdalom

Férfiak esetében a szívgondok miatt keletkezőfájdaloma bal karba, míg nők esetében mindkét karba kisugárzik. Emellett egyes nők arról számoltak be, hogy szokatlan könyökfájdalmat is észleltek, mielőtt szívrohamot kaptak volna. Ilyenkor a gerinc és az agy között húzódó idegek működése megzavarodik, ezért tapasztaljuk máshol a fájdalmat, mint ahol valójában a probléma gyökere van.

Milyen jelei lehetnek a szívbetegségnek? Fotó: 123rf

Szűnni nem akaró köhögés

A köhögésnek számos oka lehet, a többi között keringési rendellenességre is utalhat. A tartós köhögés, melynek során rózsaszínes, vért tartalmazó folyadék szakad fel, nagyon gyakran jár együtt a szívbetegséggel, és általában fulladással, légszomjjal is.

A leggyakoribb szívbetegségekről és tüneteikről itt olvashat részletesen! h i r d e t é s

Bedagadt lábfej, boka

Ha a szív nem működik megfelelően, akkor az erekből a folyadék a környező szövetekbe szivárog, amelyek ilyenkor megduzzadnak. A duzzadás pedig a gravitáció hatása miatt leggyakrabban az alsó végtagok területén jelentkezik. Fontos tudni, hogy az ödémásodásnak számos más oka is lehet a szívbetegségen kívül.

Étvágytalanság, hányinger

Szívbetegeknél gyakori az étvágytalanság és a hányinger már néhány falat étel elfogyasztása után is. Ennek általában az az oka, hogy a rossz keringés miatt a belek és a máj szövetei körül is folyadékgyülem keletkezik, amely akadályozza a normál emésztést.

Extrém szorongás

Több tanulmány is készült arról, hogy azok az emberek, akik fiatal koruktól kezdve nagyon erős szorongásban szenvednek, hajlamosabbak a szívbetegségekre. A szorongás oka lehet a stresszes életmód, de pánikbetegség vagy valamilyen fóbia is. Ezek az állapotok fokozott terhelést rónak a szívre és tartósan megemelhetik a vérnyomást is.

Forrás: brightside.me