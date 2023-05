Így árulkodnak a lábujjaid a koleszterinszintedről

A Dunántúlon is szakadozik, csökken a felhőzet, és ott is sok napsütés várható a képződő gomolyfelhők mellett, melyek a déli, délkeleti tájakon magasabbra törhetnek, emiatt arrafelé kis számban zápor, zivatar is kialakulhat. Több helyen kísérhetnek élénk széllökések az északi, északkeleti szelet, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is lehet. A csúcshőmérséklet döntően 26 és 28 fok között várható.