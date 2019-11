Ezért lehet veszélyes egy kis zsibbadás is

Az aterotrombózis az érelmeszesedés talaján kialakult érelzáródást jelöli. A probléma jellemzően verőérben, tehát artériában alakul ki. Rengeteg embert érint, hiszen a szív- és érrendszeri betegségek a leggyakoribb haláloknak számítanak, ezeknek döntő többsége pedig aterotrombózis, tehátA termékeny korú nőket a nemi hormonok valamilyen szinten védik az aterotrombózistól, viszont a későbbiekben, a menopauza után a kockázat már náluk is eléri a férfiakét, az arányok kiegyenlítődnek. Sőt ha a szívinfarktusokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nők veszélyeztetettsége idősebb életkorban meg is nő.

A tünetek attól függnek, hogy az aterotrombózis hol alakul ki. Ha az agyban, akkor miatta jellemzően féloldalas panaszok jelentkeznek, általában érzéskiesés és mozgáskiesés jelentkezik, de ha a trombózis nagyon kicsi, talán csak a kézben okoz zsibbadást. Alsó végtagi kialakulás esetén az első jel a fájdalom, ami mozgás hatására jelentkezik. A szív aterotrombózisánál a fájdalmat a mellkasban, a szív környékén érezhetjük először, míg a hason kialakult trombózis a has tájékán érzékelhető.

Fontos, hogy a panaszok jelentkezésekor az érintettek, ha a szív koszorús ereinek elzáródását hat órán belül katéterrel, érfestéssel vizsgálni tudják, akkor az eret egyben meg is tágítják, a benne lévő vérrögöt ki tudják szívni. Az agyi ereket szintén gyakran ki lehet tágítani, sztent azokba is kerülhet, adott esetben pedig a vérrög ki is szívható. Ezeket a módszereket tehát ma már a neurológiai problémáknál, agyi érkatasztrófáknál is tudják alkalmazni. A betegségről további részleteket az alábbi linkre kattintva olvashat!