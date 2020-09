Ezek a tünetek előre jelzik a szívrohamot

Összekeverhető tünetek: szívroham vagy gyomorégés? A mellkasifájdalomaz egyik leggyakoribb, de szívroham vagy "csak" súlyos gyomorégésről van szó? Egy kis segítség a valódi baj felismeréséhez. Kattintson!

A szívroham egyik jellegzetes tünete a mellkasi fájdalom. Fotó: Getty Images

Különösen akkor legyünk óvatosak, ha a szívdobogás-érzés mellészédülésis társul. A szívrohamot megelőzhetik szívritmuszavarok , illetve erőteljesebb szívdobogás-érzés is. A szívritmuszavarokat kísérheti félelemérzet, légszomj is, és bár gyakran okozhatja ezeket stressz, szorongás, bizonyos gyógyszerek vagy stimulánsok (például kávé vagy nikotin), a szívroham előjeleinek is tekinthetjük ezeket.

A véráramlás akadályának, vagyis az érfalra tapadt, úgynevezett plakkok miatt nem képes a vér a megfelelő ütemben áramolni. A plakkok kialakulásának esélyét leginkább a magas koleszterinszint növelheti.A szívroham azonban nemcsak megelőzhető (egészséges életmóddal, rendszeres testmozgással, a dohányzásról való leszokással), de, feltéve, ha figyelünk a jelekre, és időben orvoshoz fordulunk! Lássuk, milyen tünetek esetén gyanakodhatunk.A szívroham egyikám a filmekben mutatott képpel ellentétben a fájdalom a legtöbbször nem éles és hirtelen, hanem az elviselhető tartományban mozog, de állandó, kisugározhat a karokba, a vállakba, akár az állkapocsba is. A kellemetlen érzés jellege nyomó vagy feszítő. Előfordulhat az is, hogy a kellemetlen érzés pihenés hatására elmúlik. Mivel ez a fájdalom viszonylag lassan alakul ki, gyakran más problémákkal hozzák azt összefüggésbe, például kimerültséggel, gyomorégéssel vagy csak "rossz" mozdulatokkal.Ha az eltömődött vérerek miatt nem jut elegendő oxigén a sejtekhez, az többek között a szív kevésbé hatékony működésével jár együtt, vagyis. Ez például kifáradás, légszomj képében jelentkezhet, még olyan egyszerű feladatok után is, mint a lépcsőzés vagy a bevásárlás utáni cipekedés.A fokozott fizikai igénybevétel és az, hogy a szívünknek keményebben kell dolgoznia, egyéb tünetek formájában is észrevehetővé válhat. Ezek közé tartozik például a fokozott izzadás, a kipirult arc is. Ha nagyon kimerítő mozgást végzünk (és ez a szív kevésbé hatékonyabb működése esetén teljesen hétköznapi cselekvés is lehet), a szervezetünk több izzadságot termel, hogy az hőháztartásunkat megfelelő szinten tudja tartani. Ezt,. Azonban, ha meglepően kis igénybevételre is igen erőteljes izzadással reagál a szervezetünk, mindenképpen forduljunk orvoshoz.