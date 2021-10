Ez is állhat az izomfájdalom hátterében

Izomfájdalmak leggyakrabban sérülések vagy erős fizikai igénybevétel mellett alakulnak ki, azonban számos egyéb kiváltó oka is lehet. Megjelenhet szezonális vírusfertőzések - például influenza - kísérő tüneteként,pajzsmirigyvagy keringési problémák miatt, de utalhat akár különböző autoimmun betegségekre - például rheumatoid arthritisre, lupuszra -, Lyme-kórra, krónikus fáradtság szindrómára vagy fokozott stresszre. Gyakran előfordul az is, hogy az izomfájdalom oka ásványianyag-hiány.

Magnézium

A magnézium nélkülözhetetlen ásványi anyag a szervezet számára, amely a többi között az izmok egészséges működéséhez is hozzájárul. Bár csak kis mennyiségben található meg a szervezetben, mégis elengedhetetlenül szükség van rá az egészségmegőrzés szempontjából. A túlnyomórészt a csontokban, izmokban és májsejtekben található magnézium részt vesz az idegrendszer működésében, az energiatermelésben, csökkenti a szívinfarktus kialakulásának a kockázatát, élénkíti a vérkeringést, valamint segíti a koleszterinszint-szabályozást.

A magnézium legjobb étrendi forrásai h i r d e t é s A magnézium szervezetünk több mint 300 biokémiai folyamatához elengedhetetlen, ezért nagyon fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő mennyiség beviteléről. Mutatjuk, milyen ételeket érdemes beépíteni az étrendünkbe a cél elérése érdekében.

A magnézium hozzájárul a sejtek és az izmok megfelelő összehúzódásához és elernyedéséhez is, felgyorsítja a regenerálódási időszakot, fokozza a fizikai teljesítményt, valamint meggátolja, hogy túlzott mennyiségű kalcium rakódjon le az izomszövetekben. Ha a szervezet nem jut elegendő mennyiséghez, arra gyakran először az izmok fájdalmas, görcsös összerándulása hívja fel a figyelmet.

Kálium

Mivel a kálium fontos szerepet játszik az ideg- és izomsejtek közti elektromos impulzusok továbbításában, így a magnéziumhiány mellett a káliumhiány is okozhat izomfájdalmat, -görcsöt vagy -gyengeséget. Hiányában az idegrendszeri jelek továbbítása és a sejtek tápanyagfelvétele is sérülhet, ráadásul emellett megnő a magas vérnyomás, a szívbetegségek, a vesekövesség és stroke kockázata is.

Az izomfájdalom különböző okokból és változó erősséggel jelentkezhet. Fotó: Getty Images

A magnézium és kálium utánpótlására mindennap szüksége van a szervezetnek, azonban egyes betegségek vagy élethelyzetek még fokozottabb bevitelt igényelnek. Ilyen például az intenzív fizikai igénybevétel, a hosszan tartó hányás vagy hasmenés, az egyoldalú diéták, a stressz, az erős izzadás, valamint a várandósság és a szopatás időszaka. Szintén könnyen hiányállapot léphet fel szívbetegségek, magas vérnyomás, felszívódási zavarok vagy példáulalkoholizmusesetén is.

Gondoskodjunk az ásványi anyagok pótlásáról

A legtöbb esetben változatos, kiegyensúlyozott táplálkozással az ásványianyag-hiány elkerülhető. Magas magnéziumtartalmú élelmiszerek például a káposztafélék, az avokádó a spenót és búzafű, akárcsak az olajos magvak, a teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek és a halak. A káliumban gazdag ételek közé sorolható a paradicsom, a petrezselyemzöld, a füge, a kapor, a vargánya, a sertéshús, illetve szintén az olajos magvak és a hüvelyesek.

Ha azonban fokozott bevitelre van szükségünk, érdemes megfontolni a célzott pótlást. Ebben az esetben ajánlott olyan vény nélkül kapható, kombinált készítményt választani, amely egyszerre tartalmaz káliumot és magnéziumot. Ezek a gyorsan felszívódó ásványi anyagokat tartalmazó készítmények gondoskodnak az egyenletes bevitelről, így ha betartjuk a betegtájékoztatóban leírt adagolási előírásokat, hatékonyan elejét vehetjük a magnézium-, illetve a káliumhiány okozta izomfájdalmaknak.