D-dimer és INR: pontosan mit is jelentenek?

A véralvadás igen fontos folyamat, hiszen megakadályozza, hogy sérülés esetén túl sok vért veszítsünk. Normális esetben a véralvadás és a vérzékenység egyensúlyban van, így a vérrög bonyolult biokémiai folyamatok révén kialakul (fibrinháló keletkezik), majd ha elmúlt a veszély, a vérzés eláll, a szervezet feloldja (fibrinolízis). Fokozott véralvadás esetén azonban indokolatlan esetben is keletkezhetnek vérrögök, illetve a feloldásukba is hiba csúszhat. A vérrögök ebben az esetben igen veszélyesek, hiszen a vénás rendszerben mélyvénás trombózist, illetve tüdőembóliát is okozhatnak - figyelmeztetett dr. Fehér Ágnes, a Trombózis- és Hematológiai Központ belgyógyásza.

D-dimer és INR: sokan nem tudják, mit jelentenek ezek az értékek. Fotó: Getty Images

D-dimer

A D-dimer egy olyan vizsgálat, amelynek segítségével kiderülhet, jelen vannak-e vérrögök. Ez ugyanis a véralvadási folyamatkor keletkező fehérje, pontosabban a fibrin lebontási terméke. Amikor tehát van a szervezetben vérrög és azt le kell bontani, akkor a D-dimer értéke megemelkedik. Minden olyan esetben el kell végezni a D-dimer-szint mérését, amikor felmerül a trombózis gyanúja. Ekkor további vizsgálatokra is szükség van (vénás UH, vagy CT), hogy meg lehessen tudni, biztosan jelen van-e vérrög, és ha igen, akkor hol. Fontos tudni azt is, hogy a D-dimer értéke egyes nem trombózisos állapotokban is emelkedett lehet, így nem szabad csakis erre hagyatkozni a diagnózis felállításánál.

A vérrögök nagyon súlyos következményekkel járhatnak, bizonyos szövődményeik akár halálosak is lehetnek.

INR

Az INR (International Normalised Ratio, magyarul: nemzetközi normalizált arány) az úgynevezett protrombin idő (PI) mérésére szolgáló egység. Ezzel elsősorban a K-vitamin-függő véralvadásgátló terápia eredményességét követik nyomon. Az INR-érték a véralvadási kaszkád egy jelentős részéről ad információt, ezért bizonyos esetekben a rutinvizsgálatok részét képezi (például műtétek, beavatkozások előtt, vagy belgyógyászati kivizsgálás részeként). Fontos, hogy más a kívánt érték antikoaguláns (véralvadásgátló) terápia mellett, mint anélkül. Egészségeseknél 1 körüli a normál érték, ám ha a beteg véralvadásgátló kezelést kap, úgy 2 és 3 közötti INR-értéket szükséges elérni (műbillentyű esetén pedig 2,5 és 3,5 között kell lennie). Az ennél alacsonyabb érték azt jelzi, hogy a terápia nem eredményes, nincs megfelelő trombózisvédelem. Amennyiben az INR több mint a szükséges érték, akkor fokozott vérzékenység áll fenn - magyarázta dr. Fehér Ágnes.

Fontos továbbá, hogy ha a beteg kumarin-származékot (a K-vitamin hatását gátló szert) használ a terápia során, úgy kötelező rendszeres INR-ellenőrzésen részt vennie. Ha az érték nincs a megfelelő tartományban, akkor vagy dózismódosítás szükséges, vagy más készítményre való váltás jön szóba. Az új típusú véralvadásgátlók (NOAC) alkalmazása esetén azonban erre a rendszeres ellenőrzésre nincs szükség.