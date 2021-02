Betegségek, amelyeket a magnézium- és káliumhiány okozhat

A testfolyadékainkban oldott formában jelen lévő ásványi anyagok (más néven elektrolitok) megfelelő mennyiségére kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen azok például az erőteljes izzadás során távoznak a szervezetből. Ha változatos étkezéssel, valamint kúraszerűen nem pótoljuk őket, akkor a szervezet elektrolitháztartása felborul, aminek súlyos egészségügyi következményei lehetnek. Különösen két ásványi anyag, a magnézium és a kálium tartós hiánya okozhat veszélyes panaszokat.

Az erőteljes izzadás felboríthatja a szervezet elektrolitháztartását. Fotó: Getty Images

Krónikus fáradtság

A kálium és a magnézium egyaránt fontos szerepet játszanak a sejtek energiatermelő folyamataiban, ráadásul utóbbi szükséges ahhoz is, hogy a szervezet a glükózt energiává alakítsa. Épp ezért hiányukra többek között az állandó kimerültség hívja fel a figyelmet: ha egy kiadósalvásután is alig bírunk kikászálódni az ágyból, gyengének, erőtlennek érezzük magunkat és még a legkisebb feladatok elvégzése is komoly erőfeszítést igényel tőlünk, érdemes ellenőriztetni az ásványianyag-szintünket.

h i r d e t é s

Szívizom-gyengeség, ritmuszavarok

Az izmok erejének elveszítését két nagyobb csoportba oszthatjuk - részletek itt.

A megfelelő izomműködés, valamint a normál szívritmus fenntartásának egyik záloga szintén a két ásványi anyag párosa. Hiányukban a fájdalmas izomgörcsök és a váratlan izomremegés mellett érezhető izomgyengeség alakul ki, ami elsősorban a szívünkre veszélyes. Minél alacsonyabb a szervezetben található magnézium és kálium szintje, annál magasabb a szívizomgyengeség, valamint a különféle szívritmuszavarok kockázata.

A magnézium emellett fokozza az érfalak rugalmasságát és a szívizom összehúzó képességét, ezzel összességében javítja a szívműködés hatásfokát. A kálium pedig a vérnyomás szabályozásában is fontos szerepet játszik, segít a normál tartományban tartani a vérnyomást - még a diagnosztizált hipertóniás betegek esetében is képes csökkenti a vérnyomásértékeket a megfelelő káliumpótlás.

Cukorbetegség

Ahogy már említettük, a magnézium egyik feladat a glükóz energiává alakítása, vagyis a szénhidrát-anyagcserénk működése is sérül, ha nem fogyasztunk eleget az ásványi anyagból. Több kutatás is igazolta már, hogy a megfelelő magnézium-ellátottság csökkenti azinzulinrezisztenciaés a 2-es típusú diabétesz kockázatát. A kálium a glükóz raktározásához szükséges, hiányában az inzulintermelés folyamata szenvedhet károkat.

Mi okozhatja a hiányt?

Az ásványi anyagok pótlása előtt mindig egyeztessünk kezelőorvosunkkal, mert a kálium és a magnézium túladagolása is káros lehet!

Kiegyensúlyozott táplálkozással a legtöbbször elegendő mennyiséget biztosíthatunk szervezetünk számára ezekből az ásványi anyagokból, ám előfordulhatnak olyan élethelyzetek és betegségek, amelyek időszerűen szükségessé tehetik a célzott pótlásukat. A túl szigorú diéta vagy a nagyon egyoldalú táplálkozás hosszú távon garantáltan hiánybetegségekhez vezet, de ezek a felszívódási és emésztési zavarok következtében is kialakulhatnak. Egy egyszerű hányással-hasmenéssel járó fertőzés, sőt a hosszú, izzasztó edzések is hamar kiüríthetik az ásványianyag-raktárainkat. Az egyéb betegségekre szedett gyógyszereinkre is érdemes gondolni, a vízhajtó hatású szerek miatt például a kálium a szokottnál gyorsabban ürülhet ki a szervezetből. A stresszesebb időszakokban pedig átmenetileg fokozódhat a szervezet magnéziumigénye.