Az elsőszülöttek meglepő előnye

Az egypetéjű ikrek sem pontosan azonosak genetikailag - állapították meg izlandi kutatók. Részletek itt.

Meglepő előnye lehet, ha valaki elsőszülött a családban. Svéd kutatók közel 2,7 millió ember egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy elsőszülötteknél a nem végzetes szív- és érrendszeri problémák, illetve az elhalálozások kockázata sokkal alacsonyabb lehet, mint az egykéknél - írja a WebMD. Ez azonban csak abban az esetben igaz, ha legfeljebb egy-két fiatalabb testvérük van. Ha nagyobb a család, már egészen más a helyzet.

Az egészségre is pozitívan hathat, ha valakinek kistestvérei vannak. Fotó: Getty Images

A BMJ Open online felületén megjelent tanulmány szerzői 1,32 millió nő és 1,36 millió férfi adatait vették alapul, összehasonlítva az egykéket a többgyermekes családok szülöttjeivel. Az így kapott eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy mind a nők, mind pedig a férfiak körében jóval alacsonyabb volt az elsőszülöttek halálozási rátája, illetve alacsonyabb volt esetükben a szívbetegségek előfordulása, mint az egykéknél.

h i r d e t é s

Nőknél ugyanakkor két vagy több fiatalabb testvér esetén 17 százalékkal emelkedett a szívbetegségek kialakulásának kockázata. Az olyan hirtelen fellépő szívproblémáké pedig, mint a szívroham, négy vagy több fiatalabb testvér esetén körülbelül három százalékkal volt magasabb. A férfiak közül akár 10 százalékkal is magasabb lehet a szívkoszorúér-betegség kialakulásának veszélye azoknál, akiknek legalább három testvérük van.

Miért lehetnek védettebbek az elsőszülöttek?

Sem a géneket, sem a születési sorrendet nem tudjuk megváltoztatni, ez nyilvánvaló, de a tudósok szerint nemcsak ezek a fontosak, hanem a társas kötelékek, illetve az életünk korai szakaszában minket érő hatások is. A tanulmány vezető szerzője szerint az elsőszülötteknél például jellemző, hogy a szülők teljes figyelmüket a gyermek egészségére és biztonságára fordítják. Ez kihathat arra is, hogy egészségesebb szokásokat alakítanak ki, kevésbé lesznek nyitottak a dohányzásra, illetve az alkoholfogyasztásra, ami természetesen a szív egészségére is kihatással van.