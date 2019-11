Az életmódunk így hat a vérnyomásra

Az életmód magas vérnyomásra gyakorolt hatásaira Dvorák Márton, a KardioKözpont mozgásterapeutája és Szabó Lucia dietetikus hívja fel a figyelmet.

A hajlam még nem betegség

Magyarországon a felnőttek mintegy ötöde, illetve a 60 éven felüliek több mint fele magasvérnyomás-betegségben szenved. Tény, hogy a betegségre való hajlam közel 40 százalékban meghatározott a génekben, ám a betegség manifesztációjához, kifejlődéséhez jelentősen hozzájárulunk az életmódunkkal is. Olyannyira igaz ez, hogy amagas vérnyomáskezelésének az életmódváltás az első lépcsőfoka, és csak második lépésként, szükség esetén ajánlott a gyógyszeres kezelés.

A pácienseknek tisztán kell látniuk, hogy az életmód-terápia javítani tud a vérnyomás, a koleszterin- és avércukorszintértékein is. Vagyis az életmódelemeink megváltoztatásával könnyebb kordában tartani a magas vérnyomást, a hyperlipidémiát és a cukorbetegséget. Tehát minél több rossz szokásunkat cseréljük le jó szokásra, annál jobbak az esélyeink a javulásra - már kialakult betegségek esetén is.

Ennyit számít a helyes életmód

Az életmódváltáson gondolkozóknak érdemes tudniuk, hogy már az apró változtatások is hatnak a szisztolés (vagyis az első) vérnyomásértékekre. Minden tizedik leadott plusz kiló után 5-20 Hgmm-os, a sóbevitel csökkentésével 2-8 Hgmm-os, a mediterrán étrend (DASH-diéta) bevezetésével 8-14 Hgmm-os, a rendszeres fizikai aktivitás beiktatásával 4-9 Hgmm-os, az alkoholfogyasztás mérséklésével pedig 2-10 Hgmm-os vérnyomáscsökkenés érhető el.

Az életmódprogram további elemei - például az izomerősítő mozgás, a limitált szénhidrátbevitel, a megnövelt rost- és növényiszterin-bevitel, illetve a csökkentett telítettzsírsav-fogyasztás - szintén kedvező hatásúak, de inkább a vércukor- és a koleszterinszintre nézve. Ezek a hatások azonban egymással is összefüggenek. Az egészséges szív étrendjének is nevezett DASH-diéta például önmagában is segíti a fogyást, ami lejjebb viszi a vérnyomásértékeket. A tartós fogyás viszont elképzelhetetlen testmozgás nélkül. Ha tehát ennek érdekében rendszeresen aerob (vagyis kardio) mozgást végzünk, az többek között a vérnyomás tartós csökkenését eredményezheti, és akár a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek dózisát is csökkenthetjük - természetesen csak akkor, ha az orvosunk is így látja.

A megfelelő mozgásprogram

Az elmúlt évtizedekben a szívbetegek rehabilitációjában, valamint ametabolikus szindrómakezelésében elsősorban a tartós és egyenletes, mérsékelt vagy közepes intenzitású fizikai terhelésen alapuló programokat, az úgynevezett kardió edzést használták. Szinte szállóigévé vált a heti legalább 150 perces, közepes intenzitású kardiomozgás, legalább heti 3 alkalomra elosztva. Idővel azonban az izomfejlesztés is fontossá vált, így ugyanis még inkább növelhető a cukor- és zsíranyagcsere aktivitása is.

Az utóbbi években már az egyenletes terhelésnél hatásosabb és rövidebb idő alatt kivitelezhető nagyintenzitású interval (szakaszos) tréning is szerepet kapott a rehabilitációban és a magas vérnyomás csökkentésében. A magas intenzitással - gyors futással, kerékpározással, ugrálással - azonban óvatosan kell bánni, és csak abban az esetben szabad alkalmazni, ha már megvan egy alap fittségi szint és nincs komolyabb szívbetegség. A hatékony és biztonságos mozgásprogram felépítésében érdemes mozgásterapeuta iránymutatásaira támaszkodni, és ajánlott a speciálisan felépített, csoportos mozgásformák közül választani. A megfelelően beállított vérnyomás esetén szakember segítségével elkezdhető a mozgás.

A "szív étrendje"

A szív- és érrendszer szempontjából a legoptimálisabb, ha étrendünk elsősorban növényi alapú élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, tengeri halak, többszörösen telítetlen zsírsavak, és olajos magvak fogyasztására épül - ismerteti Szabó Lucia dietetikus. Nagyon fontos továbbá, hogy korlátozzuk a sóbevitelt: a napi sómennyiség lehetőleg ne haladja meg a 2,3 grammot. Ezzel párhuzamosan ajánlatos visszaszorítani a feldolgozott élelmiszerek, a vörös húsok, a cukros üdítők és az alkohol fogyasztását is. Beválhat az ezen elveket figyelembe vevő DASH-diéta vagy mediterrán diéta, azonban a dietetikus által személyre szabott étrend a leghatékonyabb.