Az éjszakai műszak így hat a szívre

Mi a pitvarfibrilláció? A pitvarfibrilláció egy szívritmuszavar, amelyet szabálytalan és gyakran nagyon gyors szívverés jellemez. A zavar egyaránt fokozhatja a stroke és a szívelégtelenség kockázatát. A témáról ide kattintva olvashat bővebben.

"Habár egy ilyen tanulmány nem tud ok-okozati kapcsolatot kimutatni az éjszakai műszak és a pitvarfibrilláció, illetve egyéb szívproblémák között, eredményeink ezzel együtt arra utalnak, hogy az éjszakai műszakban végzett munka hosszú távon igenis fokozhatja e betegségek veszélyét" - idézi az ESC közleménye Yingli Lu professzort, a sanghaji Jiao Tong Egyetem orvosi karának kutatóját. Lu és kutatócsapata a brit UK Biobank adatbázisát használva több mint 286 ezer alkalmazottként vagy önfoglalkoztatottként dolgozó személy egészségügyi adataiból végezhetett részletes elemzést. A résztvevők közül az adatfelvétel napjáig bezárólag egyáltalán nem diagnosztizáltak pitvarfibrillációt mintegy 284 ezer főnél, szívelégtelenséget vagy stroke-ot pedig 276 ezer főnél.

h i r d e t é s

Fokozhatja a pitvarfibrilláció kockázatát, ha valaki sokat dolgozik éjszakai műszakban. Fotó: Getty Images

A pitvarfibrilláció kialakulásának veszélye kapcsán 166 genetikai variáció ismert rizikótényezőként. A vizsgált alanyok közül 194 ezer esetében tartalmazott releváns genetikai információkat az adatbank, illetve több mint 75 ezren töltöttek ki egy részletes kérdőívet 2015-ben arról, hogy életük során milyen munkakörökben és beosztásokban dolgoztak, köztük 74 ezer olyan válaszadó, akiknél korábban nem diagnosztizáltak sem szívbetegségeket, sem stroke-ot. A résztvevőket az adatfelvevők átlagosan tíz évig követték nyomon, és ez idő alatt 5777 főnél alakult ki pitvarfibrilláció.

Szívritmuszavarhoz vezethet az éjszakai munka

Egy közelmúltbeli kutatás szerint az éjszakai műszak azasztmakockázatát is növeli hosszú távon. Részletek itt.

A kutatók számításba vettek egyéb befolyásoló tényezőket is, például az alanyok életkorát, nemét, etnikai hovatartozását, iskolai végzettségét, társadalmi-gazdasági státuszát, dohányzási, étkezési és sportolási szokásait, testtömegét, vérnyomását, alvásminőségét és kronotípusát. Mindezek után is kirajzolódott azonban az elemzésből, hogy azok körében, akik tartósan vagy egy huzamosabb időszakban éjszakai műszakban dolgoztak, átlagosan 12 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakult ki pitvarfibrilláció, mint azoknál, akik kizárólag nappal végezték a munkájukat. Azok esetében pedig, akik legalább tíz éven keresztül jártak be éjszaka dolgozni, ez a mutató már 18 százalékra emelkedett, sőt, 22 százalékra, ha havonta legalább három műszakot éjszakáztak. Ugyancsak kiderült a vizsgálatból, hogy a jelentős eltérésekért nem tehető felelőssé a pitvarfibrillációra való esetleges genetikai hajlam.

Habár a stroke és a szívelégtelenség kapcsán nem talált összefüggést a kutatócsoport az éjszakai műszakban végzett munkával, a szívkoszorúér-betegséggel viszont igen. A különböző vizsgálati csoportokban 22 és 37 százalék között változott annak megnövekedett kockázata, hogy éjszakai munkavégzés mellett szívkoszorúér-betegség alakuljon ki az érintetteknél.

Lu Qi professzor, a mostani tanulmány társszerzője, a New Orleans-i Tulane Egyetem kutatója elmondta, mindezeken felül is akadt két érdekes felfedezésük. Az egyik, hogy a nők nagyobb veszélyben lehetnek a pitvarfibrilláció tekintetében, mint a férfiak, ha legalább tíz éven keresztül dolgoznak éjszakai műszakban. Esetükben a megnövekedett kockázat mértéke 64 százalék. A másik fontos kutatási eredmény, hogy a rendszeres testmozgás éjszakai munkavégzés esetén is jelentősen csökkenti a pitvarfibrilláció rizikóját. "Éppen ezért különösen a nők és a fizikailag kevésbé aktív emberek egészségére lehet leginkább előnyös, ha kevesebbet dolgoznak éjszakai műszakban" - hívta fel a figyelmet Qi.