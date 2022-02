Az állandó aggódás és szorongás csúnyán visszaüthet

Azoknál a középkorú férfiaknál, akiknél az átlagosnál magasabb a szorongás szintje, akik folyamatosan aggódnak valami miatt, vagy túlterheltnek érzik magukat, idősebb korban nagyobb a kockázata a szív- és érrendszeri betetegségek kialakulásának - derül ki egy tanulmányból, amely a Journal of the American Heart Association című folyóiratban jelent meg.

A szorongás és az aggódás felőrli az embert. Fotó: Getty Images

Egy évtizedeken átívelő kutatás

Hogy feltárják a szorongás és a szívbetegségek közötti kapcsolatot, a kutatók évtizedeken át több mint 1500 férfi adatait elemezték: 97 százalékuk fehér volt, az átlagéletkoruk pedig 53 év - számol be a részletekről az Everyday Health oldala. A vizsgálat kezdetekor, 1975-ben a résztvevők egyikének sem volt diagnosztizált daganatos megbetegedése vagy szívbetegsége. Három-ötévente átfogó vizsgálatokon vettek részt - ami magában foglalta a vér- és fizikális vizsgálatokat, valamint a szorongás szintjét feltérképező tesztet is - egészen addig, amíg ki nem estek a kutatásból, vagy meg nem haltak.

A 40 éves utánkövetési időszak alatt a kutatók a kardiometabolikus betegségek hét biológiai kockázati tényezőjének változását, egész pontosan emelkedését figyelték meg. Ezek közé tartozott a szisztolés és diasztolés vérnyomás, az összkoleszterinszint, a testtömegindex (BMI), a trigliceridek, a glükóz és a vörösvértestek (erythrocyták) süllyedési sebessége. Megállapították, hogy azok a férfiak, akiknél a vizsgálat kezdetekor magasabb szorongási szintet mértek, 10-13 százalékkal emelkedett a kardiometabolikus betegségek kialakulásának biológiai kockázata.

"Az eredmények arra utalnak, hogy a magasabb szintű szorongás vagy aggodalom olyan biológiai folyamatokkal van összefüggésben, amelyek szívbetegségek és anyagcsere-betegségek kialakulásához vezethetnek. Ezek az összefüggések korán, esetleg már gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban kialakulhatnak" - összegezte Lewina Lee, a tanulmány vezető szerzője, a Boston University School of Medicine pszichiátria adjunktusa. Hozzátette: a szorongó férfiaknál a kardiometabolikus betegségek biológiai kockázata következetesen magasabb volt, mint a kevésbé szorongó középkorú és idős férfiaknál.

A körülmények sem elhanyagolhatók

A kutatók megfigyelték, hogy azok a férfiak, akik arról számoltak be, hogy az átlagosnál többet aggódnak, nagyobb valószínűséggel dohányoztak, fogyasztottak alkoholt vagy hanyagolták a rendszeres testmozgást. Az aggodalom és a kardiometabolikus betegségek magasabb biológiai kockázata közötti összefüggés azonban azután is fennmaradt, hogy a kutatók igyekeztek kiiktatni ezeket a tényezőket, ahogy az egyéb, "zavaró" körülményeket is, mint például a társadalmi-gazdasági helyzet vagy az iskolázottság. Hozzátették: noha az eredmények nem általános érvényűek, vagyis további kutatásokra van szükség, az egyértelműen látszik, hogy már fiatal korban is fontos odafigyelni a kardiometabolikus egészség mutatóira, például a testsúlyra és a vérnyomásra. Ezzel ugyanis jó eséllyel megelőzhető a különféle szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulása.