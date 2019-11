Dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta a tachycardiáról beszélt, amikor 100-nál többet ver a szív egy perc alatt.

A pulzus és a vérnyomás összefügg

A magas pulzusszám gyakran együtt jár alacsony vérnyomással. Ennek az a természetes oka, hogy a szervezet kompenzálni próbál: ha a túl alacsony vérnyomás, nem tudja elég oxigénhez, tápanyaghoz juttatni a szöveteket, ezért felgyorsul a szívverés, hogy több vér kerülhessen a rendszerbe. Míg egészséges, tünetekkel és szív-érrendszeri betegséggel nem rendelkező személyeknél általában normális a pulzus, addig edzett sportolóknál gyakran az alacsonyabb pulzus és vérnyomás tekinthető természetesnek. Ugyanakkor szívritmuszavar is okozhat alacsony vérnyomást, amely viszont magas pulzusszámmal jár együtt. Egész pontosan bizonyos esetekben éppen a gyors szívverés okozza az alacsony vérnyomást. Ez egy olyan állapot, amelyet mindenképpen ki kell vizsgáltatni, és szükség esetén kezelni is kell.

Szívritmuszavar is okozhat alacsony vérnyomást, ami viszont magas pulzusszámmal jár együtt

A tachycardia a kamrákban és a pitvarokban is jelentkezhet

Ha a pitvarok az érintettek

Ha a szív pitvarait érinti a tachycardia, akkor kialakulhat pitvarfibrilláció, pitvarlebegés, ún. szinuszcsomó-függő supraventricularis tachycardia és a Wolff-Parkinson-White szindróma. Ezek közül legtöbben a pitvarfibrillációt ismerik, amelynek tünete a gyors, szabálytalan és gyenge szívverés, és amely könnyen vezethet olyan komoly következményekhez, mint a stroke. Gyengeség, fáradtság, szédülés, esetleg eszméletvesztés, mellkasi fájdalom, légszomj, szorongás, félelemérzet kísérheti. Előfordul, hogy ez a probléma csak néha-néha, átmenetileg jelentkezik, de ekkor is ki kell vizsgáltatni, mert bizonyos esetekben nem múlik el magától, és szövődmények is megjelenhetnek.

Ha a kamrák érintettek

Amennyiben a kamrákban jelentkezik a tachycardia, különböző problémák jelentkezhetnek. Az ún. tartós kamrai tachycardia veszélyessé is válhat, mivel a kamrák nem tudnak eléggé telítődni, illetve nem tudják megfelelően pumpálni a vért. Ezért a vérnyomás leesik, amit szívelégtelenség követ. Ez a típusú ritmuszavar azért is fenyegető, mert kamraremegéssé, a szívleállás egy fajtájává alakulhat át. Az esetek többségében egy mögöttes szívbetegség vagy egy súlyos trauma (például villámcsapás) okozza a kamraremegést. Gyermekkorban egy veleszületett genetikai rendellenesség miatt alakulhat ki az ún. hosszú QT-szindróma, amely a szív ingervezető rendszerének zavara, felnőttkori megjelenése azonban bizonyos betegségeknek vagy gyógyszereknek tudható be. A hosszú QT-szindrómás betegekben gyakrabban alakul ki szokatlanul gyors szívverés, általában fizikai vagy érzelmi megrázkódtatás hatására. A túl szapora szívműködés rontja az agy vérellátását, ami pedig eszméletvesztéshez vezethet.

Milyen vizsgálatok szükségesek?

Mivel a magas pulzusszám és azalacsony vérnyomásáltalában kellemetlen tüneteket okoz, például gyengeséget, csökkent terhelhetőséget, szédülést, mellkasi fájdalmat, egyre többen fordulnak még idejében orvoshoz - ismerteti dr. Sztancsik Ilona. - Első lépésként természetesen megtörténik a szakorvosi vizit, amely során eldől, milyen további vizsgálatokra lehet szükség. A szívritmuszavar vizsgálati csomagja azonban a legtöbb szükséges információhoz hozzájuttathat minket, hiszen a nagylabor-vizsgálatból, a nyugalmi- és Holter vizsgálatból (24 órás EKG), valamint apajzsmirigyultrahangos vizsgálatából már sok mindenre fény derülhet. Minél előbb meghatározzuk az okokat, annál egyszerűbb és hatékonyabb lehet a kezelés, és annál nagyobb eséllyel védhetőek ki az esetlegesen súlyos következmények.