A vashiány meglepő következménye

8 tünet, ami vashiányra utal A vashiány sok embert érintő probléma, ennek ellenére gyakran nem derül rá fény, mivel igen változatos tüneteket produkál (már ha produkál). Éppen ezért összeszedtük, melyek azok a panaszok, melyek a leginkább jellemzik az állapotot. Kattintson!

Vashiány a trombózis hátterében?

A vashiány mélyvénás trombózist is okozhat

Kezeltesse vashiányát, ha el akarja kerülni a trombózist

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az alvadási folyamatban zavar keletkezik és a szervezet fokozott alvadékonysággal reagál, aminek következtében. Ezek egyrészt elzárják a véráramlás útját, másrészt ha leszakadnak, olyan életfontosságú szervekhez juthatnak, mint az agy, vagy a tüdő, embóliát okozva, ami egy életveszélyes állapot.Bár a trombózis hátterében leggyakrabban genetikai mutáció, elhanyagolt visszerek és bizonyos betegségek (például daganat) állnak, ám egyes tanulmányok szerint a vashiány is jelentős szerepet játszik a fokozott véralvadásban. Egy átfogó vizsgálatban megfigyelték, hogy, mint azoknál, akik vastartalmú étrend-kiegészítőket szedtek.HogyA tudósok szerint a legvalószínűbb, hogy a véralvadásban résztvevő VIII-as véralvadási faktorral kapcsolatos, mely nagy mennyiségben trombózishoz vezethet. Ez közvetett módon úgy függ össze a vashiánnyal, hogy ebben az esetben is megnövekedett a VIII-as faktor aktivitása, illetve szintje. Fontos megjegyezni, hogy a vashiány nem csak a vénás trombózis esélyét növeli, hanem az artériásét is, mivel ekkor a vérlemezkék "tapadósabbá" válnak, ami vérrögösödéshez vezethet, szívinfarktust, esetleg stroke-t okozva, ennek azonban a pontos mechanizmusát még nem ismerjük.Prof. Blaskó György szerint a vashiány gyakori probléma, ami számtalan embert érint. Egy, és ha bebizonyosodik a diagnózis, a kezelése általában gyógyszeres vaspótlással, valamint megfelelő, vasban gazdag - főleg állati eredetű - étkezéssel történik. Mindemellett célszerű utánajárni a probléma gyökerének is, azaz megtudni, áll-e valamilyen betegség vagy állapot a vashiány mögött. Létezik úgynevezett látens vashiány is, ami már képes panaszokat okozni, az időben elkezdett kezelés tehát nagyon fontos.