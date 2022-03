A szívünk bánhatja: ezért vegyük komolyan a magnézium- és a káliumhiányt

A szervezet motorjának számító szív egészsége kiemelten fontos feladat, amihez megfelelő mennyiségű magnézium és káliumfogyasztás is szükséges. Fontos tudni azonban, hogy például a túlságosan sós táplálkozás, egyoldalú diéta, valamint intenzív fizikai tevékenység, hányás, hasmenés, felszívódási zavarok, egyes betegségek, de akár erős izzadás vagy stressz hatására is könnyebben kiürülhetnek a szervezetből. Vannak olyan életszakaszok, amelyek eleve fokozott szükséglettel járnak: ilyen például a nőknél a terhesség és a szoptatás időszaka. Ha szervezet nem juttat elegendő mennyiségű magnéziumhoz és káliumhoz, rövid időn belül megjelenhetnek a hiányra utaló tünetek, amelyek szív működését is veszélyeztetik.

Naponta ennyi káliumra és magnéziumra van szükségünk A többi között keringési és idegrendszerünk egészsége szempontjából is kiemelten fontos, hogy szervezetünket megfelelő mennyiségű káliummal és magnéziummal lássuk el a mindennapokban. Lássuk, mit jelent ez számokban kifejezve. h i r d e t é s

Magnézium szívre gyakorolt hatása

Magnéziumból az emberi szervezetben nagyjából 25-30 gramm van jelen - elsősorban a csontokban, izmokban és májsejtekben - ami bár csekély mennyiségnek hangzik, mégis kiemelten fontos az egészségmegőrzés szempontjából. Görcsoldó és idegrendszerre gyakorolt pozitív hatása köztudott, azonban arról kevesebb szó esik, hogy a szív megfelelő működéséről is gondoskodik azáltal, hogy fenntartja az artériafal izomzatának nyugalmát. Erősíti az elasztin felépítését is, ami - többek között - az érfalakat rugalmassá tevő kötőszöveti alkotórész. A magnézium megelőzi a szívizomgörcsöt, támogatja a vérnyomás szabályozást, valamint megakadályozza azt is, hogy a kalciumból és a koleszterinből lerakódás jöhessen létre.

Ahhoz, hogy a szívünk egészségesen működjön nélkülözhetetlenek bizonyos mikroelemek. Fotó: Getty Images

Jellemző tünet a szívritmuszavar

TIPP! A kálium- és magnézium rendszeres pótlása segíthet megőrizni a szívünk egészségét, a káliumnak emellett a vérnyomás szabályozásában is jelentős szerepe van.

A kálium amellett, hogy hozzájárul a szervezet sav-bázis egyensúlyához, a tápanyag felvételhez, vérnyomás szabályozásához és az idegrendszeri jelek továbbításához, fontos szerepet játszik az izom - és így a szívizom - összehúzódásban is. Hiánya görcsöket és az agyvérzés kockázatát is megnövelő szívritmuszavart okozhat. A szervezetben való káliumszint csökkenés ráadásul azért is veszélyes, mert sokáig tünetmentes maradhat, esetleg csak kisebb izomgyengeség, izomfájdalom, alvászavar, fokozott ingerlékenység hívhatja fel rá a figyelmet. Mivel a kálium a szervezetben elsősorban a sejteken belül helyezkedik el, ezért vérvétellel nem mindig kimutatható, azonban az EKG-vizsgálatok kedvezőtlen eredménye már utalhat rá.

Célzott pótlás

Fontos hangsúlyozni, hogy a káliumhiány általában a magnéziumhiánnyal kéz a kézben jár. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, elsődlegesen fontos a tudatosan változatos táplálkozás. A szív egészséges működéséhez hozzájáruló, magas magnézium- és káliumtartalmú élelmiszereknek számítanak a például a következő élelmiszerek: teljes kiőrlésű gabonák, olajos magvak, hüvelyesek, banán, bogyós gyümölcsök, sárgarépa, gomba, leveles zöldségek, illetve a tejtermékek és a halak. Azonban bizonyos betegségek vagy gyógyszerek szedése során, vagy nagyobb kálium- és magnéziumszükségletet igénylő élethelyzetekben érdemes ezeket a nyomelemeket az étkezés mellett célzottan is pótolni.

A gyógyszertárakban vény nélkül elérhetőek olyan kombinált készítmények, amelyek egyszerre tartalmaznak a szervezet egészséges működéséhez szükséges káliumot és magnéziumot is. A gyorsan felszívódó formában szedhető ásványi anyagok gondoskodnak egyenletes bevitelről, ezért a betegtájékoztatóban leírt adagolások szerint alkalmazva, hatékonyan elkerülhetőek a hiányból adódó kellemetlen tünetek és szövődmények. A kálium- és magnéziumpótlásra alkalmas gyógyszerek, a kezelőorvos jóváhagyásával bizonyos idült szívbetegségek - szívelégtelenség, szívinfarktus utáni állapot - illetve szívritmuszavarok kiegészítő kezelésére is alkalmazhatóak.