A kardiológus szerint ezek a legjobb ételek a szívnek

A byrdie.com Dr. Robert Segal kardiológust, a Manhattan Cardiology alapítóját kérdezte arról, hogy a szív- és érrendszer egészsége érdekében mit érdemes rendszeresen fogyasztanunk. A szakember hasznos listát állított össze a jótékony finomságokról, és azt is összefoglalta, mi az, amit inkább hagyjunk ki az étrendünkből.

A szív- és érrendszer egészsége szempontjából sokat számít, mit eszünk. Fotó: Getty Images

A legjobb ételek a szívnek

Dr. Segal a felsorolást a zabbal és az árpával kezdi, amelyek a bennük lévő béta-glükánnak köszönhetően csökkenthetik a koleszterinszintet (hogy hogyan, arról korábbi cikkünkben bővebben is olvashat). A béta-glükán egy, a természetben is előforduló poliszacharid, egyfajta élelmi rost, megtalálható még a tengeri algában, a sütőélesztőben és egyes gombafajtákban is. Ugyancsak fontos Segal szerint, hogy rendszeresen fogyasszunk olajos halakat (lazacot, tonhalat, makrélát, heringet, szardellát stb.), illetve homárt, osztrigát, tintahalat: ezek a finomságok omega-3 zsírsavakban gazdagok (azon belül is hosszú szénláncú omega-3 zsírsavakban, mint amilyen az eikozapentaénsav, EPA, vagy a dokozahexaénsav, DHA), így kifejezetten hasznosak a szívnek. Kutatásokból kiderült, hogy a hosszú szénláncú omega-3 zsírsavak hozzájárulhatnak a szívroham megakadályozásához azáltal, hogy normalizálják a szívritmust, ezenkívül csökkenthetik a vérnyomást, a trigliceridek szintjét és óvják a vérerek egészségét.

Érdemes beépíteni az étrendünkbe a sötétzöld leveles zöldségeket, így a spenótot, a kelkáposztát és a mángoldot is. Ezek a zöldségek tele vannak a szív számára hasznos antioxidánsokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, például A-, C-, E- és K-vitaminnal, illetve kalciummal, magnéziummal és káliummal. Rosttartalmuk sem elhanyagolható, aminek köszönhetően pozitív hatással vannak a koleszterinszintre. Segal a folytatásban kiemelte: nemcsak finom, hanem egészséges nassolnivalók a sótlan diófélék és magvak, ugyanis a bennük lévő káliumnak és magnéziumnak hála mérsékelhetik a vérnyomást.

Egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdag az avokádó és az olívaolaj, ezáltal csökkenthetik a rossz koleszterin (LDL), és javíthatják a jó koleszterin (HDL) szintjét. Jó hatással vannak a vérnyomásra is, hiba lenne tehát nem beépíteni ezen finomságokat az étrendünkbe. Tegyünk hasonlóképpen a hüvelyesekkel is, amelyek bővelkednek oldható rostokban, így mérsékelhetik a koleszterin- és trigliceridszintet. Remek vas-, mangán-, magnézium-, cink- és foszforforrások is, illetvefehérjeis jócskán található bennünk.

A legrosszabb ételek a szívnek

Célszerű ellenben minden olyan terméket kizárni az étrendünkből, ami transzzsírokat tartalmaz, hiszen emelhetik a rossz, de csökkenhetik a jó koleszterin szintjét, emiatt pedig jelentősen megnövelhetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát - húzta alá Dr. Segal. Azt tanácsolta, kerüljük a gyorsételeket, a csipszeket, az instant leves- vagy salátaöntetporokat, a péksüteményeket, illetve a félkész, mirelit ételeket.

Összegzésképpen a kardiológus elmondta: arra biztatja pácienseit, hogy a mediterrán típusú étrendet kövessék, amelynek alapját elsősorban a növényi élelmiszerek és a halak képviselik, és csak ritkán fogyasszanak feldolgozott, finomított szénhidrátokat tartalmazó ételeket. Ezenkívül heti 5-6 alkalommal legalább 30 perc testmozgást javasol a szakember. "Minél többet mozgunk, annál hatékonyabban csökkenthetjük a koleszterinszintet, a stresszt és a szervezetben lévő gyulladásokat, és annál jobban szabályozhatjuk szívritmusunkat. Nem vagyok híve az étrend-kiegészítőknek, szerintem sokkal fontosabb a kiegyensúlyozott étrend és az egészséges testsúly" - szögezte le Dr. Segal.