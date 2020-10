A természetes vérnyomásemelő módszerekről és a kivizsgálás jelentőségéről dr. Kapocsi Judit, a KardioKözpont orvosa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Ételek és italok

Ha alacsony vérnyomással küzdünk, ajánlott odafigyelni az étkezési szokásainkra. Ha gyakran eszünk keveset, úgy jó eséllyel megelőzhetjük az étkezés utáni vérnyomásesést. A sóról közismert, hogy emeli a vérnyomást, így alacsony értékek esetén beépíthetőek az étrendbe a sós fogások. Ez nem azt jelenti, hogy mindent túl kell sóznunk, de érdemes az édességek helyett inkább a sós fogásokat előtérbe helyezni.

Megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével kiegyensúlyozhatjuk a vérnyomást. Ezért akkor is fontos rendszeresen kortyolni, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak. Az alkohollal azonban ajánlott óvatosabban bánni, egy pohár bor ugyanis könnyen lejjebb viheti az értéket.

Figyeljünk a lábainkra!

Gyengeség ésszédülésesetén beválhat a keresztezett lábbal ülés, ez ugyanis enyhén emeli a vérnyomást. Éppen ezért nem szabad vérnyomásméréskor így ülni. Beválhat még a kompressziós harisnyák, zoknik viselése is, ugyanis ezek csökkentik a lábszárakban keringő vér mennyiségét, amely így máshová áramolhat.

A meleg és a gyógyszerek A meleg kitágítja az ereket, így még lejjebb viszi a vérnyomást. Éppen ezért meleg vízben és a tűző napon is csak rövid ideig ajánlott tartózkodni. Emellett bizonyos gyógyszerek - például antidepresszánsok, vízhajtók - is csökkenthetik a vérnyomást. Szedett gyógyszereinkről és alacsony vérnyomásunkról mindig tájékoztassuk a kardiológust!

Lehetőleg kerüljük a hirtelen pozícióváltást is! A helyzetváltozásra bekövetkező hipotónia egyik lehetséges oka a baroreflex (a vérnyomást szabályozó mechanizmus) érzékenységének csökkenése. Ilyenkor a gyors testhelyzetváltozástól - például felállástól - annyira leeshet a vérnyomás, hogy az szédüléshez vagy akár ájuláshoz is vezethet.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A normál vérnyomás 120/80 (plusz/mínusz 20) Hgmm. Ami ez alatt van, alacsony vérnyomásnak, vagyis hipotóniának tekinthető. Ez még nem feltétlenül kóros, sokan élnek ilyen értékekkel panaszmentesen. A 90/60 körüli értékek azonban már kórosan alacsonynak számítanak. Ilyen esetben a beteg gyakran megszédül, valamint hányingerrel, koncentrációs nehézségekkel, elmosódó látással és hidegrázással küzd. Sokaknál csak álló helyzetben jelentkeznek a tünetek, ezt testhelyzettől függő hipotóniának nevezik.

Ha azalacsony vérnyomáspanaszt okoz, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni. A hasonló tünetek mögött ugyanis számos ok meghúzódhat, például egy rosszul összeállított diéta, de bizonyos gyógyszerek és fertőzések is okozhatják a panaszokat. Előfordulhat az is, hogy az alacsony vérnyomás egy betegség - például veseprobléma vagy szívelégtelenség - tünete.