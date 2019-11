Pikkelysömör a szem körül. Így kezeljük

A pikkelysömör egy olyan krónikus gyulladásos bőrbetegség, ami új szintre emeli a hámlás fogalmát. Érdemes erre a betegségre úgy gondolni, mint egy kiirthatatlan élősködőre, ami újra és újra felbukkan. Nincs rá gyógymód, de kezelhető.

Ritkán, de a szemkörnyék is érintett lehet. Fotó: iStock

Tíz százalékuk érintett

Vannak időszakok, amikor teljesen tünetmentes, akár hónapok, évek telhetnek el úgy, hogy nem lángol fel. De, sajnos kezelésektől függetlenül bármikor visszatérhet.

Leggyakrabban a könyök és a térd az érintett, de ebben sem ismer határt ez a kellemetlen tünetekkel járó kór, hiszen a körömtől az ízületeken át, szinte mindenhol megjelenhet. A statisztikák szerint a pszoriázisosok 10 százalékánál a tünetek a szem környékét érintik.

Felgyorsuló sejtvándorlás Bőrünk hámsejtjei normális esetben a többrétegű hám legalsó rétegében (stratum basale) "születnek". Később a bőrfelszín felé vándorolnak, bennük szarufehérje (keratin) halmozódik fel, végül észrevétlen hámlással leválnak. Pszoriázisban ez a hámsejtvándorlás többszörösére felgyorsul. Normálisan a sejtekből a sejtmagok felszívódnak, az őket összekötő molekulák eltűnnek, mindezekre a pszoriázisban felgyorsult vándorláskor nincs idő. A sejtmagokat tartalmazó, szétválni nem képes hámsejtek alkotják a fehér színű, hámló "pikkelyeket". További részletek.

A pikkelysömörre jellemző plakkok nemcsak esztétikai problémákat okoznak, a bőrfelszínen való megjelenésükkel együtt égető, viszkető érzést is kiváltanak. Ha ez ráadásképp a szem körüli vékony, érzékeny területen van, az csak tovább rontja a beteg panaszait. Főleg, hogy ezek a pikkelyes felhalmozódások képesek lehetnek arra, hogy akár a szem kinyitását vagy épp bezárását akadályozzák.

Tünetek a szem körül:

- repedt, száraz bőr a szem területén

- korpásodáshoz hasonló "hámsejthullás"

- nehézséget okoz a szem kinyitása és becsukása

- szempillák, amelyek a szemhéjon nyomódó plakkok miatt ragadnak a szembe

- kellemetlen érzés a szemhéj mozgatásakor

Az ókorban is ismerték

A pikkelysömört már az ókori görögök is ismerték, az elnevezése is tőlük származik, a psora görög szó jelentése pikkely. Ráadásul a Föld népességének 1,5-3 százalékát érinti is, mégsem tudják még mindig, hogy pontosan mi az eredete. Annyi bizonyos, hogy már 7 hajlamosító gént találtak az emberi genomban, tehát nagy valószínűséggel genetikai eredetű, aktiválódását pedig szinte bármi kiválthatja, a mellékelt listán a leggyakoribbakat gyűjtöttük össze.

Néhány lehetséges környezeti kiváltó tényező: leégés

hideg időjárás

bizonyos gyógyszerek (például lítium, béta-blokkolók és malária elleni gyógyszerek)

stressz

a bőr sérülése

fertőzések

alkoholfogyasztás

dohányzás

Kezeljük-e házi praktikákkal, vagy sem?

Bár számtalan csábító tipp kering az interneten, melyek közül van, amelyik az egyik embernek beválik, a másiknak pedig hatástalan, összességében mégis azt tanácsoljuk, minden otthoni praktika kipróbálása előtt érdemes a kezelőorvossal konzultálni, hiszen nem kívánt mellékhatások bármikor jelentkezhetnek.

Fontos, hogy ne feledjük: az otthoni praktikák az orvos által előírt hagyományos kezelések kiegészítései, nem pedig helyettesítői!

De lássuk, mik azok a pikkelysömörbarát összetevők, amik szóba jöhetnek: szalicil sav, cink-pirition, glicerin és lanolin. Mindezek mellett pedig a jelenlegi szakértői álláspontok alapján ezeket a kiegészítő kezeléseket lehet kipróbálni egy-egy fellángolás idején a bőr megnyugtatására (konzultáció után!): illóolajok, akupunktúra, étrendváltás, a kurkumában található kurkumin, halolaj, indigó (indigo naturalis gyógynövény). Emellett pedig fontos, hogy a higiéniai előírásokat minden esetben betartsuk, mert ugyan megakadályozni nem tudjuk a pszoriázist, de elkerülhetjük vele a fertőzéseket.

Mire figyeljünk oda a szem körüli pikkelysömörnél?

Vannak, akiket zavar a fellángoláskor szemmel látható tünetek megjelenése, s ezeket palástolni próbálják. Nyilván ez a szem körül sokkal nehezebb, főleg, hogy ott a többitől eltérően még vékonyabb, érzékenyebb a bőr. Ilyenkor érdemes olyan teljesen természetes összetevőket tartalmazó kozmetikumokkal próbálkozni, melyek nem irritálják még jobban az érintett területet. S ezeket is csak akkor alkalmazzuk, ha más terápiás javallattal nem áll fenn összeférhetetlenség.

Fontos továbbá, hogy az érintett terület körül se piercing, se tetoválás ne legyen (ha később jelentek meg a tünetek, akkor legalább ne hordjuk), mert ez folyamatos gyulladásra, fellángolásra ingerelheti az érintett részeket.

Idővel a testünk ellenállóvá válhat a kezelésekkel szemben, ezért fontos, hogy rendszeresen konzultáljunk kezelőorvosunkkal.

Mit használjunk?

A kortikoszteroidok hatékonyak lehetnek apikkelysömörkezelésében, vigyázni kell azonban, mivel glaukómát vagy szürke hályogot is okozhat, ezért, ha ilyen készítményt alkalmazunk, javallott a rendszeres szemészeti kontroll.

A tacrolimus hatóanyagú kenőcs jó alternatívája lehet a helyi szteroidoknak, biztonságosan alkalmazható a szem körül, az eddigi tapasztalatok alapján pedig nem köthető össze a használata a zöld vagy szürke hályog kialakulásával. Kezdetben azonban előfordulhat, hogy az égő, csípő érzés fokozódik.

Természetesen erre a területre is használható a fényterápia, a hatékonyság érdekében heti 2-3 alkalommal. Ennek több fajtája is létezik, de akár a természetes napsütés is használhat, persze csak mértékkel és akkor, ha nem vagyunk fényérzékenyek.

Végül, de nem utolsósorban ott van még a biológiai terápia (biologic therapy), melyet a súlyosabb esetekben használnak, és a T-sejteket célozzák, melyek vezető szerepet játszanak a pikkelysömör kialakulásában.

Forrás: Greatist