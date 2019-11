Pikkelysömör: 9 tipp, amire a bőrgyógyászok esküsznek

Tegyük fel, hogy egy stresszes időszak, vagy betegség után fellángol és kínoz a pszoriázisunk, pedig egy kis előrelátással, felkészüléssel nem kellene így lennie. Ehhez gyűjtöttük össze azt a kilenc stratégiát amire a Self.com által megkérdezett amerikai bőrgyógyászok esküsznek.

1. A kulcs a megelőzés

A legjobb, ha sikerül a pikkelysömör fellobbanását megakadályozni, s aktívan védekezni még akkor is, amikor épp rendben van a bőrünk. Ehhez egy nagyon jó bőrápolási rutint kell bevezetnünk, követnünk, ami nagyon enyhe, vagy épp teljesen kemikáliáktól mentes tisztálkodó- és tisztítószerek használatát jelenti, amikhez gazdag hidratáló és fényvédő krémek napi felvitele is társul. Ezeket és a bőrgyógyászunk által felírt egyéb terápiákat (gyógyszer, kenőcs) akkor is tartani kell, ha apikkelysömörépp passzív fázisban van.

Semmiképp se vakarjuk! Fotó: iStock

A fejbőr pszoriázisban szenvedőknek például nem érdemes a passzív időszakban sampont váltani, mert az érzékennyé teheti a területet egy újabb fellángolásra. Emellett mindenkinek, aki ezzel a problémával küzd, szem előtt kell tartania, hogy a stresszkezelési technikák elsajátítása és szükség szerinti alkalmazása, valamint a kielégítő mennyiségűalvásis nélkülözhetetlen, hogy megelőzzük a pikkelysömör gyulladását.

2. Azonnal kezeljük, a legkisebb jelnél

Ne várjunk, amíg a tünetek elharapódznak, abban a pillanatban kezdjük meg a kezelést, ahogy tapasztaljuk a fellángolás első jeleit. Fontos, hogy a csak akkor hagyjuk abba, ha már teljesen biztosak vagyunk benne, hogy az epizód elmúlt, máskülönben könnyebben visszatér.

3. Próbáljunk ki egy keratolitikus hidratálót

Különösen vastag plakkok esetén ki lehet próbálni egy olyan krém alkalmazását, amely keratolitikus (hámoldó, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású) vagy lágyító és hámlasztó hatású, akár szalicilsavat, tejsavat vagy karbamidot tartalmaz. Arra azonban nagyon figyeljünk, hogy például a szalicilsav irritálhatja a bőr, súlyosbíthatja a szárazságot, sőt akár toxikus is lehet, ha nem megfelelően alkalmazzuk. Ezért fontos, hogy tényleg csak a nagyon megvastagodott részen használjuk, máshol nem.

4. Krémek A vagy D vitaminnal

Az A- vagy D-vitamint tartalmazó termékek - ideértve a szintetikus változatokat és származékokat is - gyulladásgátló hatásuknak köszönhetően csökkenthetik a fellángolás tüneteit.

5. Borogatás

Fellángolások alkalmával minden vágyunk enyhíteni a tüneteket. Ilyenkor lehet hasznos a borogatás. Miután felvittük a felületre a megfelelő kenőcsöt, gélt, azután egy tiszta ruhát nedvesítsünk meg meleg, de nem forró vízzel, csavarjuk ki, s úgy fedjük le az érintett területet. Ez megnyugtatja a bőrt és segít a krémek felszívódásában is. Akár be is lehet tekerni műanyag fóliával, hogy fokozzuk a hatást.

6. Védjük a területet

Ronthat a helyzeten, ha az épp gyulladt terület megsérül, vagy akár mi magunk piszkáljuk a plakkokat.

7. Egy kis napfény

A fényterápia, melyet jellemzően dermatológusok végeznek a rendelőikben, nagyon jó hatásúak. Ha azonban épp nincs erre lehetőség, segíthet, ha egy kis időt a szabadban töltünk. Természetesen azok, akiknél nagyobb a bőrrák kockázatának kialakulása, ne töltsenek túl sok időt a napon.

8. Óvatosan a fürdéssel

Amikor a pikkelysömör nagyon viszket, akkor feltétlen kerülni kell a forró vízben fürdést, zuhanyzást, mivel az még tovább fokozhatja a tüneteket. Érdemes ilyenkor minimálisra korlátozni a vízben töltött időt (zuhanyt 5, fürdést maximum 15 percre), hogy ne szárítsa ki még jobban a bőrt.

9. A legfontosabb, legyünk türelmesek önmagunkkal

Ne aggódjunk, előbb-utóbb mindenki megtalálja a neki megfelelő módszert a fellángolások leghatékonyabb kezelésére, hiszen ami az egyiknek segít, az nem biztos, hogy a másiknak nem árt. Ha pedig úgy érezzük, hogy egyre gyakrabban lép fel a gyulladás, feltétlen keressük fel kezelőorvosunkat, hogy segítsen az áldatlan állapoton.

