Amit eddig rosszul tudtunk a pikkelysömörről

Nem kozmetikai probléma

Bár a betegség legfőbb tünetei a bőrfelszínen megjelenő vörös színű, fehéren hámló, több centiméter nagyságú bőrelváltozások, az úgynevezett papulák és plakkok, mégsem csak egy szimpla esztétikai problémáról van szó. Már csak azért sem, mert a betegek egy részénél egyéb tünetek, például fájdalmas ízületi gyulladás is társul a bőrgyulladáshoz. Apikkelysömörvalójában egy egész szervezetet érintő krónikus gyulladásos megbetegedés, mely kialakulásához az örökletes genetikai hajlam mellett többféle tényező vezethet.

Nem lehet mástól elkapni

A kórral együtt járó, a kívülállók számára is könnyen felismerhető bőrtünetek jelentősen megnehezítik a betegek mindennapjait. Az élénkvörös foltok miatt a betegek sokszor részesülnek hátrányos megkülönböztetésben, és a társadalmi kirekesztettség érzésével is meg kell birkózniuk. Éppen ezért lenne fontos tudatosítani az emberekben, hogy a pikkelysömör nem egy fertőző betegség, így azt nem is lehet elkapni az érintettektől.

A pikkelysömör nem csupán esztétikai problémát jelent. Fotó: iStock

Nem szabad beletörődni a tünetekbe

A betegség magától sajnos nem fog elmúlni, éppen ezért nem szabad kezelés nélkül tűrni a tüneteket. Fontos, hogy az érintettek a panaszaikkal mindenképpen szakemberhez forduljanak. Míg enyhébb esetben valószínűleg helyi kezelést ajánl majd a bőrgyógyász, addig súlyosabb, nagyon kiterjedt esetekben a helyi kezelés mellett belső, gyógyszeres terápiára is szükség lehet. Fontos szem előtt tartani, hogy a betegség akár tünetmentessé is tehető.

Nem mindenkinél válik be ugyanaz a kezelés

Az érintetteknek nem árt tudniuk, hogy mind a betegség súlyossága, mind a vele járó esetleges egyéb tünetek mindenkinél egyénileg alakulnak - éppen ezért mindenkinek a saját állapotának megfelelő kezelést kell kapnia. A pikkelysömör kezelése tehát mindig személyre szabott, egyáltalán nem biztos, hogy ami az egyik betegnél bevált, a másiknál is használni fog.

A diéta nem hoz gyógyulást

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a pikkelysömör diéta önmagában nem hoz gyógyulást, tehát nem pótolja az orvosi kezelést - ám hozzájárulhat az állapotjavulásához. Törekedjünk az egészséges életre, hagyjuk el a dohányzást és az alkoholfogyasztást, mozogjunk rendszeresen és fogyasszunk omega 3 zsírsavakban, gabonafélékben és növényekben gazdag ételeket. Azokat az ételeket pedig érdemes kerülni, amelyek felerősítik a gyulladást, mint például a finomított cukrot, a tejtermékeket tartalmazó, illetve előre elkészített ételeket.