"Pikkelyek" börtönében

A pszoriázis, ismertebb nevén a pikkelysömör olyan bőrbetegség, amely a bőr, körmök, ritkább esetben az izületek megbetegedését okozza.

Mit kell tudni a pikkelysömörről?

Az elváltozás során a bőr szarusejtjei (keratinocyták) túlburjánzanak, működésük fokozódik, ami a bőr fokozott elszarusodásával jár. Krónikus, élethosszan tartó betegség , sajnos kiújulásra hajlamos. A pikkelysömör az egész testen bárhol megjelenhet. A bőrgyógyász a tünetekből rendszerint különlegesebb, bonyolultabb, szövettani vizsgálat nélkül tudja diagnosztizálni a pikkelysömört, mivel megjelenése igen jellegzetes. Tipikus megjelenési területei a hajas fejbőr, a végtagok feszítő felszíne (térd, könyök).

Mikor menjünk pikkelysömörrel pszichológushoz?

A pikkelysömörre jellemző elváltozások viaszfehér, vaskos pikkelyes felrakódásokra hasonlító pörkök, amelyek szövődménymentes esetben szárazak. A betegség másik formája hirtelen jelentkezik a testen, eleinte 1-2 mm átmérőjű, később 2-5 mm-re növő, élénkvörös, bőr felszínéből kiemelkedő göbök formájában. Súlyos esetekben pedig, az egész testet befedő pikkelysömörös bőrfelszín alakul ki.

A körömlemez felületén is megjelenhetnek tűszúrásnyi, pontszerű gödröcskék, ami a köröm fénytelenséget, deformáltságát okozza. A pikkelysömör krónikus, hosszan tartó bőrbetegség, amely jelenleg gyógyíthatatlan, ám megfelelő készítmények alkalmazásával a tünetek enyhíthetők, vagy a betegség akár tünetmentessé is tehető.

Életveszélyes a pikkelysömör?

számos esetben szenvednek a fizikai tünetek mellett lelki eredetű problémákkal is, amelyeket szintén nem szabad elhanyagolni. A társadalom nagy része nincs tudatában annak, hogy a betegség nem fertőző, ezért sok esetben kirekesztő módon viselkedik a pszoriázisos betegekkel szemben. A pikkelysömör pszichés következményei A bőr különösen kiemelkedő szerepet játszik a társas érintkezések során: meghatározza a megjelenésünket, árulkodik a belső harmóniáról, ápoltságunkról, és intim kapcsolatainkban a tapintás/érintés/szeretet-kifejezés közvetítője. Éppen emiatt a bőr bármely előnytelen elváltozása súlyos önértékelési zavarokat, a társas kapcsolatokban komoly gátlásokat képes előidézni. Elkerülő viselkedés is kialakulhat: az érintett személy ilyenkor óvakodik az új ismeretségektől, a kapcsolatteremtéstől, elutasítja a szexuális együttlétet, hogy ne kelljen kudarcot megélnie. Bizonytalanná válhat a fellépése, hiszen egy látható probléma miatt sérülékenyebbnek érezzük magunkat mások támadásaival szemben. A pikkelysömör az életet általában nem veszélyeztető betegségek csoportjába tartozik, ugyanakkor nagymértékben rontja az életminőséget . Nem fertőz, így a beteg környezetére nem veszélyes. A magyar lakosság jelenleg mintegy 2 százalékát érinti, ez kb. 200 ezer pikkelysömörben szenvedő beteget jelent. A pszoriázissal diagnosztizált betegek

Pikkelysömörrel pszichológushoz?

Amennyiben pikkelysömörös tüneteket fedez fel magán, vagy meglévő pikkelysömöre nem javul legalább 3 hónap kezelés ellenére sem, keresse fel háziorvosát (enyhe pikkelysömör esetén) vagy az országban 9 helyen működő pszoriázis centrumok egyikét, ahol tapasztalt szakorvosok lesznek az Ön segítségére.



Pszoriázis-centrumok

A pszichológus szakemberek a stressz faktorok beazonosítása és csökkentése mellett a páciens önértékelésén, pozitív önképének javításában is segíthetnek. Ennek hatására a pszoriázisos tünetek csökkenhetnek. Nagyon fontos ezenkívül a társadalom tájékoztatása a betegségről, és arról, hogy az érintetteket súlyos depresszióba sodorhatja, ha elutasítóak és tapintatlanok vagyunk velük szemben. Igen lényeges a család és barátok elfogadó, támogató hozzáállása is. Nagyon jó hatással van a betegre, ha sorstársakkal is találkozhat, és láthatja, hogy nincs egyedül a problémájával.Mindezek mellett természetesen tudnunk kell azt is, hogy a pikkelysömör olyan betegség, melynél a beteg együttműködése az orvossal, az utasítások pontos és következetes betartása nélkülözhetetlen.