Dióhéjban a pikkelysömörről

A pikkelysömör, azaz a pszoriázis az egyik leggyakoribb bőrbetegség. A betegség bármely korban kialakulhat, nőknél és férfiaknál egyaránt előfordulhat. Nevét hámló jellegéről kapta: a psora görög szó, jelentése pikkely.

A pszoriázis gyakori a hajas fejbőrön, vaskos hámlás formájában. A körmökön apró, tűszúrás-szerű pontocskák jelentkezhetnek és gyakran az ízületek is gyulladásba léphetnek a betegség hatására.

A pszoriázis kóroka ma még ismeretlen, bizonyos, hogy kialakulásához több együttes tényező szükséges. Az egyik fontos tényező a genetika, azaz a betegségre való hajlamot szüleinktől, nagyszüleinktől örökölhetjük. A genetikai hajlam mellett számos kiváltó inger lehet, melynek hatására a bőrünk a pszoriázisos tünetek megjelenésével reagál. Ezek lehetnek mechanikai hatások (például sérülés), fertőzések, gyulladások.

, például a stressz, az idegeskedés. Az egész szervezetre ható, krónikus betegségek (pl. cukorbetegség, daganatok) is provokálhatják a betegséget. Kiváltó tényező lehet a lappangva meghúzódó, heveny tüneteket nem okozó idült gyulladásos góc (pl. idült mandula-, petefészek- vagy prosztatagyulladás, a fogínyben kialakuló tályogok, gyulladások, az idült arcüreggyulladás). Egyes gyógyszerek is előidézhetik a pszoriázist.A pikkelyszerű plakkok úgy alakulnak ki, hogy immunológiai folyamatok hatására a bőrünkben lévő hámsejtek cserélődése felgyorsul. pikkelysömörnek oki kezelése nincsen, minden terápia a tünetek enyhítésére, vagy megszüntetésére irányul. Enyhébb esetekben a bőrgyógyász, vagy a háziorvos helyi kezelést javasolhat (pl. hidratáló, hámlasztó krémek vagy kenőcsök), a plakkokra alkalmazhatóak szteroid tartalmú kenőcsök, krémek, oldatok is, melyek a gyulladást csökkentik. Súlyosabb, kiterjedt esetekben a helyi kezelés mellett belső, gyógyszeres terápiára is szükség lehet. Az életmódváltás, a dohányzás abbahagyása is sokat segíthet a betegség tüneteinek csökkentésében.