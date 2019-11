A pikkelysömör velejárója: gyakoribbak a vesebetegségek

A pikkelysömörről

A pikkelysömör okozta gyulladás változásokat okozhat a koleszterinszintben, így a nagy sűrűségű lipoprotein (HDL) jótékony hatását is ellensúlyozhatja - derül ki egy korábbi kutatásból. Olvasson erről itt bővebben!

A pikkelysömör egy krónikus betegség, amelynek nyomán elhalt hámsejtekből álló, száraz foltok jelennek meg a bőrön. Ezek viszketnek, repedeznek és vérezhetnek is. Az amerikai Nemzeti Pikkelysömör Alapítvány adatai szerint 7,5 millión szenvednek ettől az autoimmun zavartól a tengerentúlon.A mérsékelt vagy súlyos fokozat a páciensek ötödére vonatkozik világszerte - áll a tanulmányban, amely október 15-én jelent meg a BMJ szakfolyóirat hasábjain. Bár a kutatás összefüggést talált a pikkelysömör megléte és a nagyobb vesebetegség-kockázat között, nem bizonyít ok-okozati viszonyt.A szakértők arra is rájöttek, hogy a vesebetegség kockázata a pikkelysömör korral járó romlásával is kapcsolatban áll. A súlyos pikkelysömörös 40-50 évesek közül kerül ki évente minden százharmincötödik krónikus vesebeteg. Az 50-60 éveseknél ez az arány már minden hatvanharmadikra vonatkozik.