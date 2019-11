Pikkelysömör a családban

A pszoriázissal nem könnyű együtt élni: sem a betegnek, sem környezetének. Olyan betegség ez, mely mind fizikailag, mind mentálisan igen megterhelő. Mit tehetünk, hogyan segíthetünk, ha egy családtagunk vagy barátunk érintett?

Mit kell tudni a pikkelysömörről?

Ha egy szerettünk pikkelysömörrel küzd, az nemcsak őt érinti, hanem minket is. Nem mindegy, hogyan segítünk. A türelem és tapintat mellett megfelelő határozottságra is szükségünk van: nekünk kell erőt öntenünk az érintettbe akkor is, amikor ő éppen fel akarja adni a harcot.

Ha valaki pikkelysömörrel küzd, az nem csak őt érinti

Ahhoz, hogy hatékonyan segíthessünk, meg kell ismerünk a betegséget. Tisztában kell lennünk a pikkelysömör okaival, tüneteivel és lehetséges gyógymódjaival is. Ez egy olyan krónikus, hosszan tartó, gyakran kiújulásra hajlamos bőrbetegség, mely a szarusejtek (keratinocyták) túlburjánzásával jár, így a bőr gyakorlatilag elszarusodik, viaszfehér, pikkelyes felrakódások jelennek meg rajta: innen a betegség elnevezése. Fontos tudni, azon túl, hogy nem szép látvány, nem fertőz: a pikkelysömörös beteg tehát nem veszélyes környezetére. Sajnos sokan ezt nem tudják, ebből a félreértésből adódik, hogy a társadalom a pikkelysömörös betegekkel gyakran kirekesztően viselkedik, és a betegeknek olyan bánásmódot és megjegyzéseket kell elviselniük, melyek lelkileg igen megterhelőek.