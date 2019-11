Miért nem fedezik fel korábban a pikkelysömört?

Fontos a jó orvosválasztás

Amennyiben pikkelysömörös tüneteket fedez fel magán, vagy meglévő pikkelysömöre nem javul legalább 3 hónap kezelés ellenére sem, keresse fel háziorvosát (enyhe pikkelysömör esetén) vagy az országban 9 helyen működő pszoriáziscentrumok egyikét, ahol tapasztalt szakorvosok lesznek az Ön segítségére.



Pszoriáziscentrumok

Pikkelysömör-terápiák

Van azonban, hogy nem ennyire egyszerű a helyzet, több vizsgálatot kell elvégezni, esetleg más bőrgyógyászokkal is konzultálni,. Jellemző példa erre, amikor a beteg azzal a panasszal fordul orvoshoz, hogy zsíros, korpás, seborrhoeás a fejbőre, amelynek kezelése problémát okoz. Az orvos ilyenkor először a seborrhoea kezelésére alkalmas szereket javasol. Időnek kell eltelnie, mire kiderül: ezek nem használnak, közben pedig a hámlás már nagyobb lemezű, mint korábban, nem sárgás, mint seborrhoeában , inkább fehéres színű, és a bőr is vöröses, kicsit tömöttebb a környezeténél.A kezelés során alapvető fontosságú, hogy olyan orvost válasszunk, akiben megbízunk, akinek tapasztalatára, szaktudására támaszkodhatunk. A legcélszerűbb választás szakértelme miatt a területileg illetékes pszoriázis centrum, ahol bőrgyógyászok specifikusan, nagy tapasztalattal.A betegséget sokan csak esztétikai bőrbetegségnek tartják, pedig a pikkelysömör súlyos, gyakran társbetegségekkel járó egészségügyi állapot. A súlyos pikkelysömör nagymértékben befolyásolhatja a betegek életminőségét, felboríthatja a betegek pszichés egyensúlyát, sok esetben akár depresszióhoz is vezethet. pszoriázis kezelésére számtalan módszert alkalmaznak, ezek egy része helyileg ható készítmény, fénykezelés, továbbá szisztémás kezelés, ezen belül, a legmodernebb a biológiai terápia.A biológiai terápiák rendelhetősége korlátozott, azonban a terápiát az arra jogosultaknak az OEP 100%-ban támogatja.