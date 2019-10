A legrettegettebb tünetek egyike

Mi áll a székletinkontinencia hátterében? Az emésztőcsatornán végighaladó táplálék az útja során átalakul, a víz és a tápanyagok felszívódnak belőle, egyre szilárdabbá, tömörebbé válik. Amikor a megmaradt salakanyag eléri és kitölti a bélrendszer utolsó szakaszát, a végbelet, az itt lévő idegek érzékelik a teltséget, és székelési ingert indítanak el, amelyet jó esetben a végbél kettős záróizom-gyűrűjének ellazulása, tudatos ürítés követ. A belső végbélzáró izom akaratlanul működő, a külső pedig akaratlagosan irányítható, és a székletürítéshez mindkettőnek el kell lazulnia.

Mik a székletinkontinencia leggyakoribb okai?

Hogyan kezelhető a székletinkontinencia?

Az esetek nagyobb részében a végbél záróizmainak megnyúlása és meggyengülése áll a székletinkontinencia hátterében, amelyet krónikus székrekedés okoz. A végbél izmainak elváltozása (például daganatok vagy a végbél előreesése, kitüremkedése, esetleg szülés közben bekövetkező medencesérülés) vagy a helyi, illetve odavezető idegek sérülése (például gerincsérülés vagy cukorbetegség miatti idegkárosodás, sugárkezelés, stroke, Parkinson-kór , stb.) is előidézheti a funkciózavart.Gyermekek székletinkontinenciája szerencsére ritka, ezt leggyakrabban fejlődési rendellenesség okozza (ez lehet a végbél vagy a záróizom hiánya, vagy nyitott gerinc, sérült idegpálya is). Mentális okok, így az időskori demencia, illetve lelki zavarok is okozhatnak tartós székletinkontinenciát Az első lépés az okok kivizsgálása. Ha a székletürítés zavarának hátterében tartós székrekedés vagy hasmenés áll, akkor mindent meg kell tenni a képződő salakanyag állagának normalizálásáért. Ennek alapja az étrend átalakítása. Jó tudni, hogy székrekedést a rostszegény táplálkozás, a nem megfelelő folyadékbevitel is okozhat.