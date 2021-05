Zacher: "egy újabb hullám összeroppantaná az egészségügyet"

Hogyan kezelhető a COVID-19 miatt kialakuló tartós szaglászavar? Részletek itt.

"Valahogy ezzel a szindrómával is úgy vagyunk, mint a járvánnyal voltunk a kezdetén: tanuljuk még" - mondta el Zacher Gábor az Indexnek nyilatkozva. Kifejtette, újabb COVID-ambulanciákra lenne szükség, mert az ellátórendszert a betegség után maradó tünetek miatt jelentkező páciensek is leterhelik, még ha nem is olyan mértékben, mint a járvány tette. "Az emberek olyan tünetekkel jelentkeznek, amelyek valósággal megőrjítik őket: bőrérzékelési zavarokat, nem szűnő szaglási problémákat, iszonyú mentális zavarokat, kínzó mellkasi fájdalmakat hagy maga után a koronavírus" - árulta el a toxikológus.

A koronavírus-fertőzés változatos panaszokat hagyhat hátra szövődményként. Fotó: Getty Images

Kitért rá, a panaszok kezelése összetett feladat, pszichiátertől a fül-orr-gégészig többféle szakterület együttműködését igényelheti esetenként. Bár a szindróma nem követel majd annyi életet, mint a pandémia, Zacher Gábor szerint ugyanakkor azzal a veszéllyel számolni kell, hogy lesznek még halálos áldozatai. "A járvány után is szedi még áldozatait a koronavírus, ami rajta hagyja nyomát az emberiségen" - hangsúlyozta a hatvani kórház főorvosa.

Mint azt megírtuk, szombaton elérte az ötmilliót a COVID-19 ellen beoltottak száma az országban, pontosabban azoké, akik az oltási sorozat legalább első adagját megkapták már. Mivel a kormány ehhez a mérföldkőhöz kötötte a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásának következő lépcsőjét, így vasárnaptól enyhültek a szabályok több területen. Zacher Gábor elmondta, ezúttal kevésbé borúlátó, mint a legutóbbi nyitáskor volt, ugyanakkor ő sem lát a jövőbe, nem tud állást foglalni abban a kérdésben, hogy lesz-e negyedik hullám. Mindazonáltal ha lenne, illetve hasonló fertőzésszámokat produkálna, mint a harmadik hullám, az "összeroppantaná az egészségügyet".