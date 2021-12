"Őri-Kiss Zsolt bajtársunkat hazugságvizsgálat alá vetették, hogy kiderüljön, milyen éve volt a mentőknek, és hogy számíthatunk-e rájuk jövőre. Íme az eredmény!" - ezzel a szöveggel osztotta meg év végi köszöntővideóját közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A felvételen a mentőgépkocsi-vezető a többi között arról beszél, hogy az évi 1,2 millió mentési feladatuk mellett az OMSZ csapata legalább 1,7 millió mintavételt is végzett, és több mint 200 ezer fertőzöttet vagy koronavírus-gyanús beteget szállított kórházba ebben az évben.

Apró füllentések

Győrfi Pál elmondta, hogyan segíthetünk most a mentőknek.

A hazugságvizsgáló 2 válasznál egyértelműen kileng, azt jelezve, hogy a válaszadó nem mondott igazat. Az egyik ilyen, hogy nem volt rendkívüli terhelés a mentőkön a koronavírus-járvány idején, a másik pedig az, hogy nem találkoztak váratlan forgalmi helyzetekkel az elmúlt egy évben, ugyanis a mentőautókat mindenki elengedte az utakon. Ezek tehát arra utalnak, hogy a járványhelyzet a mentőknek is óriási próbatételt jelent, a közlekedésben pedig a mai napig akadnak problémák néhány figyelmetlen vagy türelmetlen sofőr miatt.

Karácsony szolgálatban

Arra a kérdésre, hogy a családjával tölti-e a karácsonyt, Őri-Kiss Zsolt azt felelte, hogy nem, mivel akkor is szolgálatban lesz. Kiemelte, hogy a mentőkre mindig számíthat a lakosság, tehát 2022-ben is. Végül az egész mentőszolgálat nevében boldog karácsonyt kívánt. Reméljük, a lehetőségekhez képest nekik is boldogan és nyugodtan telnek majd az ünnepek.