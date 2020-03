Új egészségközpont nyílt Budapesten

Van új a nap alatt, és Magyarországon is, ami az egészség- és szépségápolás egészen új típusú megközelítését illeti. Budapest diplomatanegyedében, a Bajza utcában nyitotta meg kapuit januárban a Dr. Goodwin Szépség- és Egészségközpont. A 400 millió forintos beruházásból megvalósult magánegészségügyi központ több mint 400 négyzetméteren nyújt kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat ügyfeleinek. A valódi szépség alapja az egészség - ennek az évezredes tapasztalatnak a jegyében született meg a központ koncepciója is: a Dr. Goodwin a klasszikus plasztikai sebészeti beavatkozások és szépészeti kezelések mellett egészségügyi szolgáltatásokat is nyújt.

A szépség és az egészség elválaszthatatlan - fogalmazta meg a központ ars poeticáját Végh Nikoletta kommunikációs igazgató. Ennek jegyében az egészségközpont szakemberei összehangoltan, a különböző szakterületek egymás munkáját segítve és kiegészítve dolgoznak. Az intézmény nőknek és férfiaknak egyaránt kínál arc-, test-, mell- és intimplasztikai beavatkozásokat. Esztétikai kezeléseik közül a lézeres szőrtelenítés mellett népszerűek a különféle arc-, illetve ránctalanító kezelések is.

A 21. századi elvárásoknak megfelelő modern eszközparkkal felszerelt egészségközpontban korszerű, biztonságos eljárásokkal, valamint kiváló minőségű implantátumokkal és anyagokkal végzik a különböző beavatkozásokat és kezeléseket. "Arra törekszünk, hogy intézményünk a legmagasabb igényeket is kielégítő prémiumkörnyezetben kínálja a legkorszerűbb plasztikai és egészségügyi szolgáltatásokat. Magasan képzett, felkészült munkatársaink végigkísérik pácienseinket a kezeléseket megelőző orvosi konzultációtól a plasztikai vagy szépészeti beavatkozás minden fázisán egészen az utógondozásig" - mondta el Végh Nikoletta.

Az egészség- és szépségápolás összekapcsolásának legfőbb előnye, hogy szükség esetén a szépészeti problémák egészségügyi hátterét is meg tudják vizsgálni. A plasztikai, esztétikai beavatkozásokon kívül a központ több szakterületen járóbeteg-ellátást is nyújt térítéses alapon. A bőr- és belgyógyászat mellett gasztroenterológiai, dietetikai, nőgyógyászati, urológiai és endokrinológiai szakrendelés, továbbá különböző laboratóriumi és diagnosztikai vizsgálatok is elérhetők.

A központ szakorvosgárdája tapasztalt, elismert szakemberekből áll. Vezető plasztikai sebész szakorvosa Dr. Molnár Miklós, aki mintegy két évtizedes hazai és nemzetközi plasztikai sebészeti gyakorlattal - a brazil sebészi technika alapelveit vallva - törekszik a természetesség és a szépség összehangolására.

"Központunkban a plasztikai-esztétikai, arcesztétikai kezelések kapják a legnagyobb hangsúlyt. Ma már egyre inkább az arc természetes szépségét kiemelő és regeneráló, kellemetlenséggel alig járó, minimálisan invazív kezelések kerülnek előtérbe világszerte. Ezek egyik legnépszerűbb és leghatékonyabb módja a hialuronsavas kezelés, amelynek célja a természetes megjelenés" - emelte ki Dr. Molnár Miklós.

A hialuronsav természetes térfogatpótló anyag, előnye, hogy kis mennyiséggel is látványos eredményt lehet elérni. Külsőleges alkalmazása krém, kapszula formájában nem elég hatékony, mert nem jut célzottan a megfelelő helyre az arcbőrben, mikrotűvel sokkal pontosabban lehet bejuttatni a kívánt helyre. Az anyag beépül a szövetekbe, és segít helyreállítani az arc és a bőr korábbi állapotát.

A kezeléseket konzultáció előzi meg, ahol a páciensek igényei és a szakmai javaslat ötvözésével személyre szabott kezelési terv készül. Az optimális és természetes megjelenés az injektálási technikák és pontok rendszerének segítségével érhető el, ezért a kezelés során az arcot kisebb részegységekre osztják fel, hogy ezeken a pontokon részletes terv mentén fecskendezzék be a hialuronsavas hatóanyagot. Orvosaik a megfelelő szakértelem és tapasztalat birtokában gyakorlatilag fájdalommentesen végzik a hatóanyag injektálását.

A központ munkatársainak tapasztalatai szerint egyre több férfi számára fontos nemcsak az egészségük megőrzése, hanem a jó megjelenés is, ezért a férfiaknak szóló szűrővizsgálatok és szakrendelések mellett egyre inkább teret nyernek a férfiak számára kínált plasztikai beavatkozások és esztétikai kezelések is.

Dinamikusan bővülő piac

Az orvosi esztétikai beavatkozások területén ma az injektálásos arckezelések szegmense növekszik a legdinamikusabban. Az okok sokrétűek: egyrészt világszerte nő a kereslet a kozmetikai kezelések iránt, másrészt a tudományos fejlődés egyre hatékonyabb és biztonságosabb eredményeket produkál. Fontos szerep jut az előítéletek oldódásának is: miként világszerte, úgy Magyarországon is egyre több nő tartja elfogadható beavatkozásnak az arckezeléseket, azok mára mindennapossá váltak.

Mindez plasztikusan érezhető az ágazat piaci eredményein is. A növekedés robbanásszerű: a tavaly 1 milliárd dolláros forgalmú piacon mindössze 5 év alatt 120 százalékos növekedésre számítanak iparági szakértők, azaz 2023-ban piac forgalma eléri a 2,2 milliárd dollárt. 2017-ről 2022-re a kozmetikai célú neurotoxin-felhasználás 13 millióról 20 millióra; a 8 millió feltöltőanyagos kezelés száma pedig 11 millióra emelkedhet mindössze öt év alatt.

A Bajza utca 54. alatti egykori kis palota egyedi építészeti megoldásait megőrizve alakította ki a mai exkluzív és harmonikus tereket Mauricio Flores belsőépítész.