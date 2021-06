Tüntetésre készülnek az egészségügyi dolgozók

A feladat túl sok, a fizetés túl kevés.

Országos demonstráció megszervezésére hatalmazta fel tagsága a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) vezetőit - írja a Népszava. Az akcióra a nyáron kerülhet sor, a részletekről, arról, hogy pontosan hol, mikor és milyen formában tüntetnek, a területi elnökök gyűlése dönt hamarosan - mondta a lapnak Balogh Zoltán a köztestület elnöke.

Tömeges felmondási hullám jöhet az egészségügyben Az alacsony bér és az új egészségügyi jogviszony miatt. Kattintson a részletekért. h i r d e t é s

A tagság demonstrálási hajlandóságát kérdőíven mérték fel - csaknem 10 ezren töltötték ki. Kiderült, hogy a válaszolók mintegy hatoda - 1623 dolgozó - tervezi, hogy még ebben az évben elhagyja a pályát. Balogh szerint ez alapján több ezer embert veszíthetnek el a betegellátásból, ha a teljes tagságra kivetítik a felmérést.

A válaszolók mintegy hatoda tervezi, hogy még ebben az évben elhagyja a pályát. Fotó: Getty Images

A szakdolgozók bérének a rendezése elmaradt, az orvosoké megtörtént

A cikk szerint a szakdolgozók közérzete meglehetősen rossz, különösen mióta az új szolgálati jogviszony bevezetése rájuk csak terheket rótt, miközben a mellettük dolgozó orvosok tekintélyes béremelést kaptak. Ám hiába kérték ők is, hogy a kormány hasonlóan rendezze béreiket, érdemi választ nem kaptak. Úgy tudják, a Magyar Kórházszövetség most zajló kongresszusán Jenei Zoltán országos kórházi főigazgató bejelentette: készítettek egy javaslatot a szakdolgozói jövedelmek rendezéséről. Mindezt eljuttatták a szakminisztériumhoz és a kormány vezetőihez is, de ennél több nem derült ki.

Ugyanezen a fórumon Páva Hanna, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy már a járvány előtt betöltetlen volt a szakdolgozói állások 15 százaléka, ami 5500 üres pozíciót jelentett. Ezt követően távozott további 3000 szakdolgozó március elsején. "Az emberek mostanra nagyon fáradtak, elcsigázottak, a járvány kimerített mindenkit" - magyarázta az érintettek elkeseredését a kamarai elnök, aki szerint, ha a válaszadóik valóban elmennek, akkor a mostani katasztrofális létszám helyzet tovább romlik.

Koronavírus: 10 nap extra szabadság jár a frontvonal dolgozóinak. Június elején tett ígéretet erre a kormány. Részletek.