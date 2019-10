Több millió forintot ér most egy jó ötlet

A pályázat első évében összesen mintegy 200 nevezés érkezett be a négy meghirdetett kategóriában, azaz az orvos, egészségügyi szakdolgozó, gyógyszerész és pedagógus szakterületekről. Csütörtök délután rendhagyó sajtóeseményen mutatták be megvalósult projektjeiket a győztesek, amelyekhez a díj elnyerésével egyenként négymillió forint támogatást is kaptak.

Fókuszban az emlőrák megelőzése

Így például megtartották annak a kisfilmnek a premierjét, amelyet a Semmelweis Egyetem emlőrákkal foglalkozó szakemberei hívtak életre annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a betegség prevenciójának fontosságára. A pozitív hangvételű, széles körben terjeszthető, könnyen hozzáférhető, információkkal teli alkotás hiteles tájékoztatást nyújt a kórképről, annak lefolyásáról, kezelési módjairól. Prof. dr. Dank Magdolna csapatvezető az eseményen elmondta, mind az onkológiát, mind konkrétan a mammográfiás vizsgálatot számos tévhit övezi, aminek gyakran az az eredménye, hogy már csak későn, előrehaladott állapotban fedezik be az emlőrákot az érintetteknél. A kisfilm ezekkel a tévhitekkel hivatott leszámolni.

Mezítlábas tanösvény az erdőben

A pedagógus kategória győztese az Egri SZC Március 15. Szakgimnázium és Szakközépiskola csapata. Az intézménynek egy többhektáros erdő közepén álló vadászkastély ad otthont Lőrinciben, ezt az adottságot kiaknázva pedig a pedagóguscsapat kialakított egy tanösvényt és mezítlábas parkot a természetben. A kreatív, helyi diákok bevonásával működő, közösségformáló oktatási projekt kirándulási lehetőséget kínál óvodások és iskolások számára, egyszersmind népszerűsíti az iskolát és öregbíti a település hírnevét. Kocsisné Birkás Edit csapatvezető kifejtette, bár a tanösvény egész nyárra munkát adott a diákoknak és a tanároknak, kezdetektől fogva érezhető volt azonban, hogy a saját, kétkezi munkával létrejött erdei ösvényt mindannyian nagy becsben fogják tartani a jövőben is.

Mi legyen a lejárt gyógyszerrel?

Miközben a magyar háztartások 90 százaléka rendelkezik saját házi patikával, addig alig 20 százalékuk hallott arról, hogyan kell kezelni a lejárt szavatosságú gyógyszereket. A SzeddViddVédd csapata a helyes gyógyszerhulladék-kezelésre igyekszik felhívni a lakosság figyelmét. A Richter Anna Díj támogatásával piackutatást készítettek, egy országos "visszavivős napot" valósítottak meg, iskolai programokon keresztül, online és offline közösségek építésével, edukációs animációik széles körbe való eljuttatásával, valamint gyógyszertárakkal együttműködve bővítik a tudatos gyógyszerhasználók körét. Dr. Kulcsár Nikolett csapatvezető elárulta, bőven vannak még terveik a jövőre nézve is. A felmérésekből kiderült például, hogy sokan nem tudják, hogy a használt fecskendőkkel mi a teendő, hiszen azokat - ellentétben a lejárt gyógyszerekkel - nem a gyógyszertárakban kell leadni, hanem rendelőkben és kórházakban. E téren is szeretnének tehát széles körű tájékoztatást nyújtani az embereknek.

Filmvásznon az egészségügyi dolgozók

Egy 12 kisfilmet magában foglaló sorozat keretében mutatja be a Bethesda Gyermekkórház dolgozói mindennapjait, akik évente mintegy 150 ezer beteg gyermeket látnak el. Az osztályok tevékenységét bemutató alkotások célja - a kórház életének bemutatásán túl - az ott dolgozók odaadó munkájának elismerése. A projekt választ ad egy nagyon aktuális kérdésre is: miért érdemes ezt a csodálatos hivatást választani a jövő generációjának? Bese Nóra, az intézmény szóvivője elmondta, komoly feladat volt beilleszteni a forgatásokat a kórház életébe a nyár folyamán, de a szülők megértették a kezdeményezés célját, sőt, hálásak voltak érte, a dolgozók pedig örültek annak, hogy egy ilyen sorozat készül róluk, a munkájukról.

Szabadulószoba terápiás eszközként

A Richter Anna Díj első évadának közönségdíját a Vadaskert Alapítvány projektje nyerte el. A csapat egy terápiás szabadulószoba kialakítására használta fel a támogatást. A szobában kényszerbeteg gyerekek családjukkal közösen különböző játékos feladatok megoldásával teljesíthetik a küldetést. A terápiát kiegészítő módszer feltárja és segít megszüntetni a családban kialakult feszültséget, negatív kommunikációt, újszerű terápiás megoldást kínálva a pszichés betegségekkel küzdők számára. "Tulajdonképpen nincs két egyforma terápiás szabadulószoba nálunk. A játékot igyekszünk mindig az adott családra szabva kialakítani, ami az eddigi tapasztalatok alapján óriási siker. A családok számára ez egy olyan újszerű élmény, amely képes elindítani egy terápiás folyamatot, egy változást" - fogalmazott Németh Laura pszichiáter, a csapat vezetője. Hozzátette, a szabadulószoba nemcsak kényszerbeteg gyerekek kezelésére szolgál, hanem ADHD-s vagy éppen szorongó gyerekekére is.

Hogyan tovább?

A nyertes pályamunkák bemutatásában a Richter Anna Díj zsűrijének tagjai is közreműködtek, így Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője, Szily Nóra pszichológus, újságíró, Rúzsa Magdi Máté Péter-díjas énekesnő, Kertész Éva, a 21 Nő az egészségügyért alapítvány ügyvezetője, valamint dr. Barna István belgyógyász, egyetemi docens, a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja (MÁESZ) szakmai bizottságának elnöke

Az eseményen Beke Zsuzsa elmondta, a pilot év minden várakozást felülmúlt és bebizonyította, hogy az egészségügyben, oktatásban, gyógyszerészetben, kutatásban dolgozók elhivatottak, tele vannak jobbnál jobb ötletekkel, melyek csak arra várnak, hogy megvalósuljanak. A Richter Gedeon Nyrt. célja, hogy felkarolva ezeket a kezdeményezéseket olyan projektek megszületésében vegyen részt, amelyek hozzájárulnak a hazai egészségügy és oktatás fejlesztéséhez, az ott dolgozók munkakörülményeinek jobbá tételéhez, össztársadalmi változásokat indítanak el, mindannyiunk életminőségének javítását is szolgálva, minőségi változást hozva a hétköznapokba. Éppen ezért idén ismét meghirdeti a Richter Anna Díjat, amelyre már el is indult a nevezési időszak. A pályázat részleteiről a richterannadij.hu weboldalon lehet olvasni.