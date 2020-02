Titokban akarták kiüríteni az egyik pszichiátriát?

Tizenhárom évvel ezelőtt a dobai pszichiátria megúszta a bezárást, pedig a dolgozók már pakoltak, minden jel arra utalt, hogy nekik is el kell küldeniük a betegeket, mint a lipótmezei intézménynek. Most azonban úgy tűnik, tényleg ki kell üríteni a klasszicista stílusban épült Erdődy-kastélyt, ami eddig helyet adott az osztálynak.

"Szélnek eresztik a pszichiátriai betegeket. Vajon kinek kell a dobai kastély?" - ezt Rig Lajos, Jobbikos parlamenti képviselő posztolta a Facebookon, és kifejtette, a tárcavezető Kásler Miklóstól hivatalos úton is megkérdezte, mit terveznek a pszichiátriai betegekkel és az ott dolgozókkal, továbbá mi az oka a titkolózásnak. Egy másik posztjában azt írta a politikus, hogy a dobai ellátottak hozzátartozói és az intézmény alkalmazottai közül sokan megkeresték, mert számukra sem világos, mi lesz a sorsuk. A képviselő tudomása szerint a főépületet január 31-én kiürítették, a betegek felét egy kisebb épületben helyezték el, a többieket más részlegre szállították, vagy a családjukhoz költöztették, de a tapolcai hajléktalanszállóra is küldtek közülük. Rig Lajoshoz olyan információk is eljutottak, hogy a dolgozóknak az intézmény központjához, a veszprémi kórházhoz tartozó részlegeken ajánlottak munkát.

Az Erdődy-kastély épülete a Veszprém megyei Dobán 2012. november 22-én. Fotó: MTI/Nagy Lajos

Rig Lajos megkereste a Csolnoky Ferenc Kórház sümegi pszichiátriai centrum vezetőjét is, aki a politikusnak azzal indokolta a költözést, hogy a kastélyban életveszélyt okozó kár keletkezett, a továbbiakban nem lehet ott biztonságosan ellátni a betegeket. A hvg.hu is utánajárt a dolognak, ők a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatójától, Lippai Norberttől kaptak választ. A hivatalos levélben az állt, hogy mivel az Erdődy-kastély nagyrészt védett, műemléki épület, a felújítása túl bonyolult folyamat lenne, a teljes rekonstrukciója nettó 2,1 milliárd forintba kerülne. A főigazgató szerint a betegek és alkalmazottak biztonsága érdekében döntöttek a költözésről.

A kastély további sorsa egyelőre nem ismert, mivel az örökségvédelmi listán szerepel, ezért nem lehet eladni. De szakértők szerint van rá esély, hogy ezen módosítani szeretnének, mert komoly magánbefektetők érdeklődnének iránta.