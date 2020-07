Távkonzultáció: megint a beteg jár a legrosszabbul

Bár hivatalosan már helyreállt az egészségügy rendje, gyakorlatilag még most is kaotikus állapotokról ír a Népszava, melynek oka, hogy a szakrendelések szinte elérhetetlenek, a betegek pedig akár több ezer forintot is kénytelenek eltelefonálni, mire sikerrel járnak. Pedig, mint írják jelentős előrelépés lehetne a magyar egészségügyben, ha működne a távkonzultáció rendszere. A lap szerint betegek tömegeit érinti a probléma, s beszámoltak egy daganatos, erős fájdalmakról szenvedő emberről, aki pénteken órákon át próbálkozott az egyik fővárosi kórházi urológiai szakrendelését elérni, sikertelenül. Tizenhét hívás után feladta a küzdelmet, mert egyszerűen elfogyott a feltöltőkártyáról a pénze.

Sokba kerül a betegeknek a távkonzultáció. Fotó: illusztráció, Getty Images

Hétfőn a korábbi 2 ezer forintos hívásköltségeken túl további 1500 forintnyi telefonálással végül eljutott az orvoshoz, ám nem lélegezhetett fel, mert a szakember nem volt olyan helyzetben, hogy a dokumentumait megnézze, így kérték, telefonáljon másnap. "Az eset nem egyedi, az érintettek panaszait meghallgatva sokkal inkább tipikusnak mondható" - olvasható a cikkben, amelyből kiderült, a szakminisztériumot hiába kérdezték, érdemben nem kaptak választ a beteg bejelentkezések akadálymentesítésére vonatkozó kérdésükre.

Ha kicseng, az még nem jelenti, hogy nem foglalt

Nemcsak a betegeket érinti azonban kellemetlenül a kialakult helyzet, több intézményvezető is elismerte a lapnak, hogy "a hazai egészségügyet technikailag is felkészületlenül érte a járvány alatt bevezetett telefonos konzultáció". Kiderült, amikor a beteg azt hiszi, senki sincs a vonal túlsó végén, mert ugyan kicseng, de nem veszik fel, annak oka az lehet, hogy hiába van több vonala is az intézményeknek, ha a központos az egyiken a beszél, akkor a többi hívónak a rendszer nem foglaltat jelez. De az is előfordul, hogy ember híján nem győzik fogadni a hívásokat. Megoldást a telefonos rendszerek korszerűsítésén túl az online bejelentkezés jelenthetne, ám egy belvárosi szakrendelő szerint ezzel az a baj, hogy mire 6-8 hét múlva elérkezik a vizsgálat időpontja, a páciensek harmada nem jelenik meg, mert vagy megoldódott a problémájuk, vagy elfelejtették a vizitet.

