Szívszorító képek 2021-ből

A járvány miatt elmagányosodott időseknek kialakított ölelőszoba, a koronavírus-fertőzésben elhunyt egészségügyi dolgozók előtt tisztelgő emlékhely, a betegekért fizetés nélkül is küzdő önkéntes mentők, a Németországban pusztító árvíz túlélője, a COVID-19-et legyőző 101 éves asszony, valamint az éhhalál szélén álló kisgyerekeket megmentő orvos is látható a 2021-es évről készített fotó-összefoglalónkban. A tavalyi év legmegérintőbb képeiből válogattunk.

Arcmaszkot viselő nő a boldog új évet kívánó utcai hirdetőtábla mellett az írországi Dublin belvárosában január 4-én. Ekkor még nem sejthettük, hogy új koronavírus-variánsok és újabb járványhullámok várnak ránk 2021-ben. Fotó: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

A Rómában található Villa Sacra Famiglia Idősek Otthonának lakója, Anna egy műanyag paravánon keresztül ölelkezik lányával az úgynevezett ölelőszobában február 24-én. Fotó: Antonio Masiello/Getty Images

Emléket állítottak a koronavírus-fertőzésben elhunyt egészségügyi dolgozóknak San Salvadorban március 19-én, egy évvel az első El Salvador-i fertőzött regisztrálása után. Fotó: Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images

Önkéntes mentőorvosok nézik egy COVID-19-beteg röntgenfelvételeit március 21-én a venezuelai Caracasban. A városban 40 szakember vállalta fizetés nélkül, hogy segíti a járvány elleni küzdelmet. Fotó: Pedro Ramses Mattey/Anadolu Agency/Getty Images

Egy egészségügyi dolgozó ételt vesz át egy, a koronavírus-fertőzöttek részére átmenetileg kórteremmé alakított rendezvényteremben április 21-én Új-Delhiben. Fotó: Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency/Getty Images

Teljes védőöltözetben lát el egy nővér egy újszülöttet május 5-én a törökországi Adanában. Fotó: Eren Bozkurt/Anadolu Agency/Getty Images

Egy pohár tejet és egy csomag kekszet vesz el ez a kisgyerek a szegényeknek szervezett ételosztáson május 23-án Kolkatában. Fotó: Indranil Aditya/NurPhoto/Getty Images

Védőruhát viselő krematóriumi dolgozók tolják ki egyCOVID-19-áldozat koporsóját a malajziai Shah Alamban június 15-én. Fotó: Mohd Firdaus/NurPhoto/Getty Images)

A 72 éves Jutta Schelleckes július 17-én a nappalijában ül, amelyet teljesen tönkretett a németországi Bad Neuenahrban pusztító árvíz. Szomszédja segített kilapátolni a sarat a lakásból. Fotó: Thomas Lohnes/Getty Images

Védőöltözéket viselő egészségügyi dolgozók tiltakoznak augusztus 30-án a Fülöp-szigeteki Quezonban, mert késve kapták meg fizetésüket. Fotó: Ezra Acayan/Getty Images

Elfáradt egészségügyi dolgozók ülnek a hamvasztásra szállított koporsókon szeptember 15-én a thaiföldi Bangkokban. Fotó: Andre Malerba/Anadolu Agency/Getty Images

Egy páciens a műtéte előtt megszorítja az orvos kezét október 7-én a törökorszsági Izmirben. Fotó: Berkcan Zengin/GocherImagery/Universal Images Group/Getty Images

Kézzel készített köszönőajándékokat vesz át az oltásra váró gyerekektől Lindsay Waldman nővér november 3-án Denverben. Fotó: Michael Ciaglo/Getty Images

A koronavírus-járvány ellenére megtartották november 10-én az indiai Kolkatában a Chhath puja fesztivált, amely során az emberek a Napisten előtt tisztelegnek, és szeretteik hosszú életéért és egészségéért imádkoznak. Fotó: Indranil Aditya/NurPhoto/Getty Images

Anne-Marie Kalinowski nővér védőfelszerelésben dolgozik a németországi Rostocki Egyetemi Orvosi Központ intenzív osztályán november 30-án. Fotó: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Getty Images)

Virágot adnak át a 101 éves Pelageya Mihailovna Poyarkovának, amikor hazaengedik a moszkvai poszt-COVID rehabilitációs központból december 3-án. Fotó: Szergej Bobylev/TASS/Getty Images