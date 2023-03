Egyre nő a káosz az ügyeleti rendszerben

Szerződés nélkül is ügyeltek háziorvosok, a Magyar Orvosi Kamara titkára szerint az alacsony színvonalú jogi szabályozottság miatt alakulhatott ki ez az anomália. Közben szerveződnek a pertársaságok: Szabolcsban és Győr-Moson-Sopronban is már több mint ötven háziorvos jelezte, hogy kész csoportos pert indítani a járási tiszti főorvosok kényszerítő határozata ellen. Nagy Marcell titkár a 24.hu-nak kiemelte: a régi rendszerben a háziorvosoknak alapvető kötelezettségük az ügyeleti ellátás megszervezésében való részvétel volt. Ez eddig az önkormányzatok feladata volt (illetve azokban a megyékben, ahol még nem működik az új rendszer, továbbra is az). A helyhatóságoknak két lehetőségük volt: a háziorvosokkal közvetlenül kötöttek szerződést, és szervezték meg az ügyeleti ellátást, vagy nem közvetlenül az orvosokkal, hanem ügyeletszervező cégekkel kötöttek szerződést, vagyis továbbadták ezeknek a cégeknek az ügyeletszervezés feladatát.

Ahol már az OMSZ feladata a szervezés

Február 1-jétől Hajdú-Bihar megyében elindult az az ügyeleti rendszer, amelyet már az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szervez. Az ügyeleti feladatok koordinálása tehát azokban a megyékben, ahol az OMSZ átvette az ellátást, kikerült az önkormányzatok feladatai közül, az erre szakosodott, profitorientált cégekkel kötött korábbi szerződések pedig megszűntek. Jelenleg Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Győr-Moson-Sopron megye háziorvosainak kötelezően részt kell venniük az ügyelet működtetésében.

Egyelőre sok a bizonytalanság a háziorvosok feladatait illetően. Fotó: Getty Images

Aki pedig most élő szerződés nélkül ügyel, abban a jogi helyzetben találja magát, hogy egyrészt eleget tesz a kötelezettségének, mert közreműködik az ügyeletben, másrészt viszont a megbízó (vagyis az OMSZ) kvázi feketén foglalkoztatja. Az OMSZ ugyanakkor elvileg senkit nem foglalkoztathat szerződés nélkül, hiszen így nincsenek meghatározva az együttműködés szabályai, a felelősségi körök és az ügyeleti díj mértéke sem. A mentőszolgálatot terheli a kötelezettség a szerződéskötésre, mert a háziorvos az OMSZ feladatát látja el – magyarázza Nagy Marcell. Ezért is szólítja fel a kamara jogkövető magatartásra a háziorvosokat: tartsák tiszteletben a kormányhivatal hatósági határozatát, egyúttal jelezzék a hivatal felé a közreműködési hajlandóságukat, ami valóban kötelezi őket.

Ugyanakkor ügyeleti szerződést ne írjanak alá a mentőszolgálattal, azok a szabolcsi és győr-moson-soproni háziorvosok pedig, akik fenyegető levelet kaptak a járási tiszti főorvosoktól, támadják meg ezeket a határozatokat, és szerveződjenek pertársaságokba. Ehhez a Magyar Orvosi Kamara minden jogi segítséget megad a tagjainak, az eljárás esetleges költségeit is a kamara viseli. Arról még a múlt héten beszélt a MOK, hogy a helyzetet bizonytalanság és káosz jellemzi.

Alig akad orvos, aki aláírta volna

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már alakulóban vannak a perközösségek, amelyek valószínűleg halasztó hatályúak lesznek az ügyeleti szerződéskötésekre. Adamecz Imre, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei alelnökének információja szerint Szabolcsban és Győr-Moson-Sopronban is ötven felett van azon háziorvosok száma, akik belépnek a perközösségbe. Ők semmiképp nem írják alá az Országos Mentőszolgálattal kötendő ügyeleti szerződésüket, mert akkor okafogyottá válna a perközösség.

A háziorvos azt mondja, ha a perközösség elindításáig mégis ügyelniük kell, akkor állnak elébe. Eddig is a havi kettő ügyelet többszörösét vállaltuk – tette hozzá Adamecz Imre, aki hangsúlyozta: nem az ügyeleti órák mennyiségével van problémájuk, hanem az alapellátás bajainak rendezetlenségével és az ellátási rendszer egészének anomáliáival. Április 1-jén negyedik megyeként Borsod-Abaúj-Zemplénben élesedik a mentőszolgálat által szervezett és koordinált ügyeleti rendszer. Az OMSZ néhány nappal ezelőtti tájékoztatása szerint március 20-ig mindössze hat orvos írta alá az ügyeleti szerződést. Az új ügyeleti ellátási rendszert a Belügyminisztérium és az OMSZ tervei szerint jövő év elejére Budapest kivételével az egész országban bevezetik.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!