Szakértő: "nem várhatunk az átoltottságra a nyitással"

Ahogy a HáziPatika.com-on olvashatták, Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a napokban úgy nyilatkozott, hogy a kormány is szeretné, ha a vendéglátóhelyek mielőbb újranyithatnának, de minden a koronavírus-vakcinán múlik. A nyitás időpontja és üteme tehát attól függ, hogy az ország milyen gyorsan tud vakcinához jutni, illetve mennyire gyorsan halad a lakosság átoltása. Ez az álláspont végül egy hosszú poszt megírására késztette Kunetz Zsombor egészségügyi szakértőt, aki úgy véli, hogy ha nem is teljesen, de szabályozottan és részlegesen nyitni kellene.

A szakértő úgy véli, szabályozottan és részlegesen, de nyitni kellene.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Ez nem fenntartható"

A szakértő a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a munkahelyek és az iskolák bezárása hosszú távon nem fenntartható. Ez ugyanis nemcsak a munkanélküliek és az anyagi problémákkal küzdők számát növeli, hanem "a társas kapcsolatok brutális rombolásán keresztül komoly pszichés és testi károsodásokat is okoz". Az már most látható, hogy nem lesz rövid időn belül elérhető megfelelő mennyiségű oltóanyag az új típusú koronavírus ellen, Kunetz Zsombor szerint pedig épp emiatt nem várhatunk addig a nyitással, amíg a lakosság átoltottsága el nem ér egy meghatározott szintet, mert akkor "itt kő kövön nem fog maradni".

h i r d e t é s

Összefogásra lesz szükség

Koronavírus: így csökkenhet látványosan a halálozási arány a magyar szakértők szerint - kattintson!

A szakértő szerint megfelelő tervet kellene kidolgozni, amely megengedné, hogy a legalább kültéren kinyithassanak a vendéglátóipari egységek, valamint megoldást kellene találni az egyéb, nyár óta zárva tartó helyek - például a színházak és a múzeumok - kinyitására is. Emellett a kijárási tilalom enyhítését is meg kell fontolni - írta Kunetz. Kiemelte, hogy a részleges nyitáshoz és a szigorítások enyhítéséhez az egész társadalom összefogására szükség lesz.

Mint írta, ő a légköbméterenkénti létszámkorlátozást, valamint a minimum FFP2-es maszk használatának kötelezővé tételét tartaná jó ötletnek zárt térben - beleértve a munkahelyeket és az iskolákat is. "Még egy évünk nem mehet rá" a koronavírus-járványra - zárta gondolatait. Azóta viszont közzétett egy újabb posztot, mivel elmondása szerint sokan nem értettek egyet az FFP2-es maszkok használatának javaslatával. Álláspontját azzal védte meg, hogy ilyen maszkokat használnak a COVID-osztályokon is, és "nem véletlen, hogy Németországban és Ausztriában csak ebben lehet belépni bevásárlóhelyekre".

Koronavírus: a tanárok csaknem fele kérné az oltást. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!