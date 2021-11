Már jócskán benne vagyunk az őszben, lassan beköszönt a tél is, és vele együtt a szeles, hideg idő, ami mindannyiunk szervezetét igénybe veszi. Tapasztaljuk, hogy a bőrünk ilyenkor sokkal szárazabb, veszít a rugalmasságából. Hajszálrepedések jelenhetnek meg rajta, amelyek akár hetekig, hónapokig jelen vannak, és sokszor csak a tavasszal érkező kedvezőbb időjárás hoz enyhülést.

A hideg levegő ezt teszi a bőrünkkel A hideg, olykor csípős, szeles időben az arcbőrünk nagyon könnyen kipirosodik és kiszárad. Ráadásul bőrünk állapotának a benti meleg és alacsonyabb páratartalmú levegő sem kedvez. Mit tegyünk? h i r d e t é s

Ebben az időszakban kiemelt jelentőséget kap a bőrápolás, nem pusztán a külsőleg alkalmazható kozmetikumok, hanem a szervezetet erősítő, vitalizáló készítmények formájában is. A "varázsszerek" nevét ma már szinte mindenki ismeri, akinek fontos az egészsége: a kollagén és a hialuronsav külön-külön is kulcsszereplők bőrünk egészségének megőrzésében, együtt pedig komplex védelmet biztosítanak az évszakok viszontagságaival szemben.

A legfontosabb anyagok bőrünk számára

A kollagén a legnagyobb arányban előfordulófehérjea szervezetünkben, amely elengedhetetlen többek között a haj, a köröm, a porcok, csontok, az ízületek és az izmok rugalmasságának megőrzéséhez is. A szervezetünkben lévő kollagén felel bőrünk rugalmasságáért, valamint azért is, hogy az elhalt hámsejtek folyamatosan meg tudjanak újulni. Szervezetünk másik fontos és természetes építőeleme a hialuronsav, ami többnyire a bőrben, az ízületekben és sejtközötti állományban összpontosul. Feladata még többek között a sejtek regenerálása, a kötőszövetek rugalmasan tartása, valamint az ízületek "kenőanyagaként" is nélkülözhetetlen.

A téli hónapokban kiemelt jelentőséget kap a bőrápolás. Fotó: Getty Images

Habár a vitaminokról elsősorban az immunerősítés juthat eszünkbe, ezeknek a szerves vegyületeknek szintén fontos szerepük van a szép bőr megőrzésében. Ilyen a C-vitamin is, amely antioxidáns tulajdonságának köszönhetően védi a bőrt a káros szabadgyökök ellen, segít megőrizni üdeségét, sőt, a kollagén termelődését fokozva még rugalmasabbá tenni.

Jó ügyet támogathatunk

A felsorolt, a bőr egészsége számára elengedhetetlen anyagokat egyszerre tartalmazza a Panda NutritionCollagen C kapszulája, amelyet nemcsak a hideg idő miatt ajánl a magyar tulajdonú webshop vásárlói figyelmébe. Ugyanis, ha november 1. és december 20. között vásárolunk a termékből, a cég minden eladott doboz után 500 forintot utal a Gyermekétkeztetési Alapítványnak.

"Időszakosan kiválasztunk olyan nemes ügyeket, amelyek mellé magánemberként is jó szívvel állnánk. Korábban például több ízben támogattuk a MyForest Alapítványt, így összesen 300 fa ültetését szponzoráltuk. A zöld hitvallás mellett a hátrányos helyzetű gyermekek segítése is mindannyiunk számára fontos társadalmi cél" - árulta el Kulcsár Dénes, a Panda Nutrition alapítója és társtulajdonosa.